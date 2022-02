L’application universelle de WhatsApp lance un thème sombre

Petit à petit, l’équipe WhatsApp continue d’améliorer son application UWP pour Windows 10 et Windows 11. Le service de messagerie instantanée travaille depuis quelques mois sur son application renouvelée et petit à petit nous constatons des changements et des ajouts. Dans ce cas, la mise à jour montre un changement radical avec l’incorporation du thème sombre comme indiqué par WABetaInfo.

Le thème sombre arrive sur WhatsApp UWP

Avec la dernière mise à jour, la version 2.2205.2.0, la seule nouveauté est l’ajout du thème sombre. Une fonction qui devrait déjà être intégrée mais qui est tout de même plus que bienvenue. Cela nous permettra d’avoir plus facilement une plus grande cohérence visuelle dans WhatsApp par rapport au reste du système d’exploitation et de ne pas nous aveugler si nous travaillons avec le thème sombre.

Au fur et à mesure, l'application devient plus compétente et nous espérons que les développeurs continueront avec leur motivation afin que nous puissions profiter d'une application à la hauteur de la tâche.

Nous devrons toujours imaginer ce qui aurait pu se passer avec les smartphones Microsoft s’ils avaient opté pour ces applications plus tôt. WhatsApp semble enfin faire un travail intéressant dans le développement de Windows et les utilisateurs l’apprécieront. Nous verrons si Mark Zuckerberg met sa menace à exécution et élimine Instagram et Facebook de l’Europe ou si, au contraire, il se conforme aux directives de l’Union européenne.