La mémoire G.Skill Trident Z5 DDR5 peut atteindre 4779,7 MHz avec de l’azote liquide

G.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-16GTZRX module de mémoire 16 Go DDR4 3200 MHz - Modules de mémoire (16 Go, 2 x 8 Go, DDR4, 3200 MHz, 288-pin DIMM, Noir)

G.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-16GTZRX. composant pour: PC/serveur. Latence testée: 16-18-18-38 M?moire interne: 16 Go Disposition de la m?moire (modules x dimensions): 2 x 8 Go Type de m?moire interne: DDR4 Fr?quence de la m?moire: 3200 MHz Support de m?moire: 288-pin DIMM Couleur du produit: Noir