Warner Bros. poursuivi pour la double sortie de Matrix Resurrections

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Warner Bros. est poursuivi pour The Matrix Resurrections, et cela n’a rien à voir avec la qualité du film lui-même (je ne l’ai pas vu, donc je ne peux pas commenter). Les co-financiers du quatrième film Matrix, Village Roadshow, ont intenté une action en justice pour sa sortie hybride cinéma / streaming, affirmant qu’il s’agissait d’une décision de Warner Bros. d’attirer des abonnés à HBO Max.

Variety rapporte que Village Roadshow entretient une relation de 20 ans avec Warner Bros. au cours de laquelle il a cofinancé plusieurs films, dont la trilogie Matrix, Joker et la série Oceans.

Comme pour tous les films de Warner Bros. 2021, Matrix Resurrections est sorti simultanément dans les salles et sur HBO Max pour compenser la baisse de fréquentation des salles de cinéma résultant de la pandémie. Mais Village Roadshow dit que Warner Bros. n’a pas consulté ni informé la société avant de décider de mettre les Matrix Resurrections sur HBO Max.

The Matrix Resurrections a à peine atteint le seuil de rentabilité de son budget estimé à 190 millions de dollars. Il a fallu 37 millions de dollars aux États-Unis, le plus bas de tous les films Matrix, et un peu plus de 153 millions de dollars dans le monde. The Matrix Reloaded, le film le plus rentable de la franchise, a rapporté plus de 740 millions de dollars en 2003.

« La stratégie de WB a non seulement assuré que The Matrix Resurrections serait un échec au box-office, mais elle a également infligé de graves dommages à l’ensemble de la franchise Matrix », affirme la poursuite. « Il ne fait aucun doute que les chiffres abyssaux des ventes au box-office en salles de The Matrix Resurrections diluent la valeur de cette franchise de mâts de tente, car le manque de rentabilité d’un film empêche généralement les studios d’investir dans des suites supplémentaires et des films dérivés à court terme. »

La poursuite allègue également que Warner Bros. a utilisé la pandémie comme excuse pour déplacer la date de sortie d’avril de The Matrix Resurrections à la fin de l’année, créant ainsi une « vague désespérément nécessaire d’abonnements premium HBO Max de fin d’année ». AT&T a déclaré le mois dernier que HBO et HBO Max avaient terminé 2021 avec 73,8 millions d’abonnés combinés, dépassant les attentes.

Village Roadshow invoque une rupture de contrat et allègue que Warner Bros. est également en train de « concevoir divers stratagèmes » pour le priver des droits sur les suivis d’autres films en copropriété tels que les suites de Charlie et la chocolaterie et Edge of Tomorrow, écrit Le gardien. Village Roadshow note également que certains films en propriété exclusive de WB, tels que The Batman et Black Adam, ont été reportés à 2022 et recevront des sorties en salles exclusives cette année.

« Il s’agit d’une tentative frivole de Village Roadshow pour éviter leur engagement contractuel à participer à l’arbitrage que nous avons entamé contre eux la semaine dernière », a déclaré Warner Bros. en réponse. « Nous ne doutons pas que cette affaire sera résolue en notre faveur. »

En 2020, le réalisateur Christopher Nolan a critiqué Warner Bros. plan à double sortie et a qualifié HBO Max de « pire service de streaming ».