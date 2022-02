L’ancien concepteur de Razer crée un équipement de jeu qui peut remplacer votre clavier

Dans le segment des jeux, nous avons l’habitude d’avoir certains accessoires caractéristiques sur chaque plateforme pour commencer les aventures les plus hilarantes et amusantes fournies par les jeux. Parmi les plus populaires et les plus utilisés, nous avons la souris, la télécommande, le clavier, les écouteurs, le microphone, entre autres.

Mais ce scénario pourrait changer, car maintenant un ancien concepteur de Razer a créé un appareil de jeu destiné à remplacer le clavier. L’accessoire s’appelle Alt Motion Controller et promet d’offrir une réponse plus rapide à l’utilisateur, tout en fatiguant moins les poignets. L’objectif est que le matériel de jeu soit en vente dans les magasins cette année 2022.

Alt Motion Controller : est-ce la fin des claviers gaming ?

Cet équipement a été créé par Edward Larkin, un designer ayant travaillé auparavant pour le géant Razer, et fait partie des produits PLA Labs. C’est un accessoire différent de celui auquel nous sommes habitués, mais qui peut remplacer les claviers dans les jeux. Ainsi, l’objectif de l’entreprise avec ce produit est de repenser la façon dont les joueurs jouent.

Il s’appelle Alt Motion Controller et a un design audacieux et même un peu étrange à première vue. L’équipement promet d’offrir au joueur des réponses plus rapides tout en ne fatiguant pas autant les poignets pendant le jeu.

Comme nous pouvons le voir sur les images, l’Alt Motion Controller dispose de trois boutons analogiques et, selon les créateurs, ils peuvent tous être utilisés en même temps et configurés pour fonctionner avec n’importe quel contrôleur PC.

Mais rien de mieux que de voir l’accessoire mis à l’épreuve pour déterminer sa fonctionnalité. Pour cela, PLA Labs a sorti plusieurs vidéos où l’on peut voir certains jeux, comme Doom Eternal, être entièrement contrôlés par ce nouvel équipement. Vous pouvez voir les vidéos ici.

Et si, à première vue, il considère qu’il peut être très compliqué de prendre en main cet appareil, le concepteur estime qu’une personne inexpérimentée saura parfaitement maîtriser le fonctionnement de l’Alt Motion Controller avec seulement 15 à 24 heures d’utilisation. La raison en est que vous n’avez pas besoin de bouger votre main pour l’utiliser.

L’équipement pourrait être sur les tablettes en 2022

PLA Labs a l’intention que l’Alt Motion Controller soit en vente dans les magasins en 2022, avec un PDSF de 250 dollars, soit environ 218 euros.

Pour l’entreprise, l’un des grands avantages du produit est qu’il ne nécessite pas de repositionnement du poignet pour l’utiliser. Et sur la page officielle, la société indique que bouger les doigts plusieurs fois est quelque chose de digne de «l’âge de pierre».

Une date de sortie n’a pas encore été fixée. Cependant, la société a l’intention de lancer la phase de précommande de l’Alt Motion Controller dès le mois de mars prochain. De plus, la marque indique qu’elle dévoilera plus de nouveautés prochainement.