Tesla a révélé qu’il détenait près de 2 milliards de dollars de Bitcoin fin 2021

Quand on parle de Tesla et de Bitcoin, le sujet est presque toujours controversé. Le constructeur automobile a investi dans cette monnaie virtuelle sur plusieurs fronts, du paiement de ses rails aux investissements qu’il a réalisés.

Des informations maintenant officiellement révélées indiquent une valeur importante dans ce domaine. D’après ce qui a été dit, Tesla détenait près de 2 milliards de dollars de Bitcoin à la fin de 2021.

2021 était important pour Tesla et Bitcoin

L’année 2021 a été l’année du pari de Tesla dans le domaine du Bitcoin. La marque a débuté l’année avec un achat de 1,5 milliard de dollars dans cette monnaie virtuelle, ouvrant quelques jours plus tard l’achat de ses voitures avec cette monnaie.

La vérité est que nous avons fini par revenir sur cette décision et que nous avons abandonné le paiement. D’après ce qu’il a révélé à l’époque, l’inquiétude suscitée par la manière non écologique dont ces pièces étaient extraites et échangées a conduit à cette décision.

Il y avait un gros pari sur cette monnaie virtuelle

Un récent dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis a révélé le statut de Tesla en ce qui concerne Bitcoin. La société a déclaré qu’à la fin de 2021, elle avait en sa possession 1,9 milliard de dollars dans cette monnaie virtuelle.

Tesla semble avoir été assez actif dans ce domaine et le rapport annuel en témoigne. La marque a déclaré avoir vendu une partie de ses parts dans Bitcoint en mars 2021, ayant à l’époque réalisé des gains d’environ 128 millions de dollars.

Tout n’a pas été totalement positif dans ce domaine

Mais apparemment, tous n’étaient pas des résultats positifs pour Tesla. La société a déclaré qu’elle disposait de 101 millions pour des actifs qui avaient perdu de la valeur mais n’avaient pas été vendus. En pratique, cela signifie que les pertes de Tesla sont dues à la dévaluation de Bitcoin et non à sa vente.

Tesla détient actuellement environ 43 200 Bitcoins, ce qui fait de la société le deuxième investisseur identifié. Le titre appartient à MicroStrategy de Michael Saylor, qui a amassé un total de 125 000 Bitcoins au 31 janvier.