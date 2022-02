Vous pouvez désormais tester MIUI 13 avant tout le monde, grâce au programme Mi Pilot de Xiaomi

Présenté mondialement il n’y a pas si longtemps, le MIUI 13 de Xiaomi devrait encore commencer à arriver sur les smartphones de la marque. Il a été testé pendant plusieurs mois en Chine, après avoir été mûri et préparé pour le grand public.

Il devrait donc arriver très bientôt, quoique progressivement et dans des tests localisés. Ceux-ci semblent commencer, avec la possibilité d’évaluer MIUI 13. Tout vient avec le Mi Pilot de Xiaomi, déjà ouvert à tous.

La liste des smartphones qui recevront MIUI 13 est connue depuis un certain temps. Comme toujours, Xiaomi ne se concentre pas uniquement sur ses derniers smartphones et a étendu la présence de cette nouvelle version aux modèles plus anciens, qui maintiennent ainsi son support.

Avec MIUI 13 déjà présenté mondialement, il est temps de voir cette version testée en dehors de la sphère directe de Xiaomi. Ceux-ci confirmeront que la version présentée est mature et prête à être utilisée par tous les utilisateurs sur les smartphones de la marque.

Les tests qui étaient attendus pour MIUI 13 semblent désormais arrivés, toujours avec le programme Mi Pilot de Xiaomi. L’inscription est ouverte et nécessite seulement que l’utilisateur enregistre certaines de ses données pour voir son entrée dans les tests autorisés.

En accédant à ce lien, vous serez redirigé vers un formulaire où certaines informations de base sont demandées et vous êtes invité à suivre certaines étapes. Parmi les données demandées, nous avons l’IMEI du smartphone Xiaomi, la version MIUI utilisée et l’identifiant Xiaomi de l’utilisateur.

La liste des appareils est longue et semble englober tous les modèles de smartphones Xiaomi qui seront pris en charge par cette version. Il ne se limite pas aux smartphones directs de la marque et également à sa gamme Redmi.

Les smartphones Xiaomi ouverts aux tests

Série Mi ouverte à Mi Pilot :

‌Mi 10 Pro

‌M 10

‌Mi 10T/10T Pro

‌Mi 10 Lite 5G

‌M 9

‌Mi 9T

‌Mi 9T Pro

‌MiNote 10

‌Mi Note 10 Lite

‌Mi 9 SE

‌Mi 9 Lite

‌Mi 10T Lite

‌M 11

‌Mi 11 Lite

‌Mi 11 Lite 5G

‌Mi 11 Ultra

‌Mi 11i

11T

11T Pro

11 Lite 5G NE

tampon 5

Série Redmi ouverte à Mi Pilot :

‌Redmi 8

‌Redmi 8A

‌Redmi 8A Double

‌Redmi 8T

‌Redmi Note 8

‌Redmi Note 8T

‌Redmi Note 8 Pro

‌Redmi Note 8 (2021)

‌Redmi 9

‌Redmi 9C

‌Redmi 9A

‌Redmi 9C NFC

‌Redmi 9T

‌Redmi Note 9

‌Redmi Note 9 Pro

‌Redmi Note 9T

‌Redmi Note 9S

‌Redmi Note 10

‌Redmi Note 10 Pro

‌Redmi Note 10T

‌Redmi Note 10S

‌Redmi Note 10 JE

‌Redmi 10/10 Premier

‌Redmi Note 10 5G

‌Redmi Note 11

‌Redmi Note 11S

C’est une étape importante qui est franchie maintenant, montrant que MUI 13 sera presque prêt. Xiaomi devrait donc suivre la ligne de développement et sortir prochainement de nouvelles fonctionnalités, la version finale étant mise à la disposition de tous.