10 applications incroyables pour votre Apple Watch

Apple Watch Series 7 (GPS) Boîtier en Aluminium Minuit de 45 mm, Bracelet Sport Minuit - Regular

Le modèle GPS vous permet de prendre des appels et de répondre à des messages directement de votre poignet Un écran Retina toujours activé avec une surface d’affichage près de 20 % supérieure à celle de la Series 6, pour que tout soit plus simple à consulter et à utiliser Le verre d’écran le plus solide à ce jour sur Apple Watch, avec une résistance à la poussière IP6X et un design étanche Mesurez votre taux d’oxygène dans le sang grâce à un capteur et à une app remarquables Faites un électrocardiogramme partout, et à tout moment Recevez des alertes en cas de fréquence cardiaque élevée ou faible, et en cas d’arythmie Obtenez des données sur de nombreux types d’entraînements, comme la course, le yoga, la natation, la danse, et maintenant le tai-chi et le Pilates Suivez votre activité physique au jour le jour sur votre Apple Watch et surveillez l’évolution de vos stats dans l’app Forme de votre iPhone Payez de façon sûre et instantanée, directement depuis votre poignet avec Apple Pay L’Apple Watch Series 7 nécessite un iPhone 6s (ou modèle ultérieur) avec iOS 15 (ou version ultérieure)