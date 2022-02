Danny Trejo assiste à OlliOlli World

OlliOlli World est presque sur le marché, le prochain jeu des studios londoniens Roll7 (responsables de Laser League).

Un jeu qui parie sur une présentation cartoonesque où le skateboard sera le sport de prédilection et qui a récemment reçu la confirmation d’un acteur bien connu, Danny Trejo.

Que vous aimiez ou non ses films, presque tout le monde connaît Danny Trejo (éternellement marqué comme Machete) et à partir du 8 février, les joueurs d’OlliOlli World apprendront également à le connaître un peu mieux.

En effet, le jeu des studios londoniens Roll7 mettra en scène un personnage influencé par l’acteur américain.

Selon l’éditeur Private Division, il s’agira de l’une des représentations numériques les plus réalistes de l’acteur américain et bien qu’il se déroule dans un jeu dont le thème est le skateboard, il bénéficiera grandement de sa forte présence et de son charisme.

OlliOlli World est, comme nous l’avons mentionné, un jeu d’action et de plateforme, où les joueurs contrôlent leurs personnages, montés sur des planches à roulettes et avec lesquels ils devront surmonter des parcours pleins d’obstacles et de défis.

Comme vous pourrez le voir dans la prochaine vidéo, le jeu va à toute allure et les joueurs devront être rapides pour réagir aux différents obstacles qui se présenteront à eux.

Avec des graphismes caricaturaux, le jeu a un certain sex-appeal qui pourrait devenir assez intéressant pour les fans de ce type d’action et, s’il présente une physique adéquate en termes de contrôle des personnages et de leurs manœuvres et combos, nous pourrions être face à un titre assez amusant .

OlliOlli World arrive le 8 février, au format numérique pour Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One et PC.