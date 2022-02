Selon les rumeurs, Apple lancerait pas moins de quatre Mac basés sur M2 en 2022

En bref: Alors que de nombreux fans d’Apple continuent de rêver de Face ID sur Mac, la société se prépare à introduire des modèles de MacBook Air et MacBook Pro actualisés alimentés par une puce M2. Un nouveau Mac mini et un iMac 24 pouces sont également en préparation, mais ils apparaîtront très probablement vers la fin de cette année.

Apple devrait introduire cette année quelques nouveaux Mac équipés d’un chipset « M2 » de nouvelle génération, notamment un modèle de MacBook Air actualisé, un nouveau MacBook Pro 13 pouces d’entrée de gamme, un nouveau Mac mini et un 24 pouces. iMac.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, le géant de Cupertino prévoit d’organiser un événement virtuel le mardi 8 mars, révélant au moins l’un des nouveaux Mac aux côtés des nouveaux modèles iPad Air et iPhone SE qui arboreront un chipset A15 et prendront en charge la connectivité 5G.

Le prochain MacBook Air héritera de certaines des nouvelles fonctionnalités introduites l’année dernière avec les modèles MacBook Pro basés sur M1 Pro et M1 Max, comme un écran miniLED (sans prise en charge de ProMotion), un port de charge MagSafe et une webcam 1080p. On s’attend également à ce qu’il soit disponible dans la même gamme de couleurs que l’iMac alimenté par M1.

Le modèle de MacBook Pro 13 pouces actualisé perdra soi-disant la barre tactile, une décision qui marquerait la fin d’une autre expérience ratée dans la conception de MacBook. Bien qu’une puce M2 alimentera probablement ce modèle, elle n’aura pas d’affichage miniLED ni de prise en charge de la technologie ProMotion. Gurman s’attend également à un compromis sur la capacité de stockage, vous pouvez donc toujours voir une option de 256 gigaoctets.

Pendant ce temps, le MacBook Pro 13 pouces basé sur M1 de 512 gigaoctets est disponible pour 1 199,99 $ sur Amazon, soit 350 $ de réduction sur le prix normal.