L’image réelle du Samsung Galaxy Tab S8 Ultra confirme l’encoche sur l’écran

Samsung, le 9 février, présentera officiellement sa nouvelle gamme de smartphones et avec eux arriveront également de nouvelles tablettes. Étrangement, avec une nette tendance à rendre les écrans des appareils plus larges et avec des marges plus nettes, Samsung s’apprête à lancer une tablette… avec une encoche.

Déjà plusieurs rumeurs pointaient dans ce sens et maintenant il y a une image réelle, à deux jours du lancement, qui le prouve.

Le grand déballage de début d’année de Samsung se déroule en deux jours. Avec d’excellents produits en vue, la vérité est qu’il n’y a presque aucun secret sur ce qui est préparé. En plus des nouveaux smartphones Samsung Galaxy S22, les nouvelles tablettes de la gamme Tab S seront également présentées.

Au sein de la gamme de smartphones, les projecteurs seront braqués sur le nouveau « Note ». Le Samsung Galaxy S22 Ultra recevra le S Pen dans son intégralité, mettant fin à ce qui était la gamme de smartphones la plus productive du marché, le Galaxy Note.

AS Pen, par les teasers officiellement partagés, accueillera des fonctionnalités améliorées d’écriture, de capture de photos et de vidéos et de dessin.

La tendance notch arrive aux tablettes

Un autre élément de productivité qui sera présenté sera ensuite la nouvelle gamme de tablettes. Les nouvelles machines seront au nombre de trois, selon les rumeurs : Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ et Galaxy Tab S8 Ultra.

Après quelques rendus déjà publiés, avant même le lancement, une image apparemment réelle apparaît, de ce que sera la Galaxy Tab S8 Ultra. Dès cette apparition, la découpe sur l’écran pour l’inclusion de ce qui devrait être deux caméras frontales est immédiatement visible.

L’information n’est pas exactement surprenante, car des rumeurs indiquaient déjà que cela pourrait arriver. Mais comme ça, il n’y a plus de doute. De plus, il n’y aura pas que cette version Ultra qui disposera de cette fonctionnalité. Toutes les tablettes S8 doivent avoir une encoche.

De cette variante Ultra, on sait qu’elle aura un écran AMOLED de 14,6″, avec une résolution de 2960 x 1848 pixels et un taux de rafraîchissement de 120Hz. Le processeur sera un Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 et la batterie pourra offrir une capacité de 11200 mAh, avec une charge à 45 W. Il y a aussi une indication que le prix de cette machine pourrait grimper à 1699 euros !

On parle d’un prix très élevé, mais cela semble vouloir montrer que la version Ultra peut parfaitement fonctionner comme un ordinateur portable performant, similaire à une Surface.