Verizon : achetez votre téléphone directement ou étalez-le sur 36 mois

En un mot : Verizon simplifie l’expérience d’achat des smartphones en supprimant les options de plan de paiement dont certains acheteurs profiteraient sans aucun doute. Jusqu’à récemment, les acheteurs de smartphones Verizon avaient la possibilité d’acheter un téléphone directement et de payer le solde complet à l’avance, ou de répartir le coût de l’appareil sur des versements mensuels d’une durée de 12, 24 ou 30 mois. Désormais, la seule option consiste à payer l’intégralité de l’appareil ou à étaler les paiements sur 36 mois.

Une vérification rapide du site Web de Verizon montre que la nouvelle option s’applique à tous les appareils, quel que soit le coût initial.

Le concept n’est pas entièrement nouveau, car l’industrie du financement automobile prolonge les périodes de prêt depuis des années pour « contrer » la hausse des coûts des véhicules neufs. Il n’est pas rare de voir des prêts de 84 mois et avec certains véhicules spécialisés, les entreprises proposent désormais des prêts de 120 mois.

Bien que vous payiez techniquement moins par mois avec un prêt à taux zéro à plus long terme, il existe des risques.

D’une part, cela vous endette plus longtemps sur un actif qui se déprécie. Cela pourrait également rendre plus difficile le passage à un autre opérateur ou l’achat d’un autre téléphone avec une ancre attachée à votre cheville, surtout si votre nouvel opérateur n’offre aucune promotion de reprise à ce moment-là.

De plus, les plans de paiement sont souvent utilisés pour masquer le fait que vous payez plus pour un téléphone maintenant qu’il y a quelques années à peine. Beaucoup de gens ne regardent même pas le prix réel de ce qu’ils achètent, mais plutôt combien cela leur coûtera par mois et s’ils peuvent se permettre la note, et c’est une façon dangereuse de gérer vos finances.

Crédit image : Zana Latif, Towfiqu barbhuiya