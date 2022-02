Laver correctement les vêtements fonctionnels à membrane

La sueur doit s’évacuer de la peau, la chaleur aussi – lors de la pratique d’un sport ou d’une randonnée. Les sous-vêtements fonctionnels font exactement cela, mais un lavage négligent peut aggraver cette fonction au lieu de la restaurer. Dans notre article, nous examinons les vêtements fonctionnels à membrane – c’est-à-dire les vestes et les pantalons, que vous portez généralement à l’extérieur selon le principe de la superposition. Il y a deux différences ici.

Deux types de vêtements fonctionnels avec une membrane

Notre article porte sur l’entretien de la couche extérieure, la couche extérieure, et non des vêtements de sport que vous portez près de votre peau. La particularité de la couche extérieure est que la vapeur d’eau doit s’échapper du vêtement (c’est-à-dire la sueur et la chaleur), mais en même temps aucune pluie ne doit pénétrer de l’extérieur. La couche extérieure doit être à la fois respirante et imperméable. En d’autres termes, la perméabilité n’est que dans une direction.

La structure d’une membrane Gore-Tex à trois couches. La sueur peut s’échapper sous forme de vapeur d’eau, mais la pluie ne pénètre pas à l’intérieur (Image : Gore-Tex)

Avec Gore-Tex, cela se fait par une membrane également imprégnée de l’extérieur. Au fil du temps, la membrane peut se refermer lorsque la saleté de l’extérieur et la sueur, les huiles corporelles ou la crème solaire de l’intérieur se déposent dans les petits pores de la membrane. Vous pouvez le constater par le fait que le climat sous la veste est nettement plus humide et plus chaud.

L’alternative Gore-Tex Sympatex, quant à elle, fonctionne avec une membrane sans pores. La sueur, la saleté et les résidus de détergent ne peuvent donc rien obstruer. Vous pouvez donc les laver normalement – comme indiqué sur l’étiquette.

Laver les vêtements fonctionnels avec une membrane

Nos conseils de lavage et d’entretien ne s’appliquent qu’aux vêtements fonctionnels dotés d’une membrane poreuse telle que le Gore-Tex. Les vêtements fonctionnels avec une membrane non poreuse comme Sympatex sont lavés normalement selon l’étiquette.

Le lavage des vêtements fonctionnels doit nettoyer la membrane des pores. Mais cela peut aussi les obstruer ou les endommager. Par conséquent, on entend souvent le conseil de laver le moins possible les vêtements fonctionnels. Mais alors la membrane est garantie de se boucher. Ce n’est donc pas un bon conseil.

Vous devriez même laver votre nouvelle veste d’extérieur avant de la porter pour la première fois. Les vêtements fonctionnels sont constitués de fibres chimiques. Attendez-vous à ce que des résidus de produits chimiques et de peinture restent en place lors de l’achat.

Fondamentalement, il est préférable de laver les vêtements fonctionnels plus souvent avec peu de détergent que rarement avec beaucoup.

Si vous souhaitez tout de même économiser quelques lavages, passez votre veste de randonnée dans de l’eau tiède (jusqu’à 30 degrés), en évitant les frottements, puis rincez-la bien à l’eau froide.

Les fabricants de la membrane fournissent toujours des instructions d’entretien pour les vêtements fonctionnels (Image : Gore-Tex)

Les vêtements de plein air sont toujours un peu moites après les avoir portés. Alors laissez-les bien sécher. La meilleure façon de prévenir la croissance bactérienne est dans des pièces sèches et fraîches. En séchant, vous pouvez retarder un peu le prochain lavage.

Le moment venu, regardez d’abord les instructions d’entretien. Avec des vêtements fonctionnels de valeur, vous trouverez non seulement les instructions de lavage sur une étiquette accrochée à l’intérieur d’une couture, mais également des instructions détaillées sur papier. Conservez-les après l’achat ou consultez le site Web du fabricant si nécessaire.

Détergents pour vêtements fonctionnels

Le plus grand danger lors du lavage de vêtements fonctionnels vient du détergent. Il est préférable d’utiliser un détergent liquide spécial que vous pouvez vous procurer dans les pharmacies, les magasins de sport ou les pourvoyeurs de plein air.

N’utilisez jamais d’assouplissants, d’eau de Javel, de détachants ou de détergents en poudre. Si vous n’avez pas de détergent spécial à portée de main, vous pouvez également utiliser un détergent délicat ou coloré, à condition qu’il ne contienne aucun des ingrédients énumérés dans la phrase précédente.

Étant donné que Sympatex utilise une membrane sans pores dans les vêtements fonctionnels, ceux-ci ne peuvent pas se boucher lors du lavage (Image : Sympatex)

L’adoucissant ne rend pas le linge plus propre. Les tensioactifs qu’il contient forment un film autour de la fibre, ce qui rend le coton plus doux au toucher. Avec une membrane, cependant, ils obstrueraient les pores. Celle-ci ne serait alors plus respirante. Pour inverser l’effet, il faudrait laver les vêtements fonctionnels plusieurs fois sans assouplissant.

La poudre ne se dissout pas aussi bien qu’un détergent liquide. Si vous lavez votre jean, ce n’est pas grave. Cependant, la poudre qui n’est pas complètement dissoute dans l’eau peut également obstruer la membrane.

Le détachant non seulement dissout les taches, mais attaque également les fibres au cours du processus. Les jeans peuvent aussi bien le faire. Cependant, le détachant peut causer des dommages irréparables aux fibres chimiques sensibles d’une veste d’extérieur, en particulier une membrane.

Enlever les taches des vêtements fonctionnels

Le savon au fiel élimine les taches d’huile, de graisse, de sueur et d’herbe. Le savon au fiel liquide fonctionne mieux. Cependant, si vous ne souhaitez emporter qu’un petit article de toilette lors de la randonnée, vous pouvez le faire vous-même sur place. liquéfier.

Mettez un peu de savon au fiel liquide sur la tache et frottez légèrement. Evite les fortes frictions qui pourraient endommager les vêtements fonctionnels, en particulier la membrane. Laissez le savon au fiel agir pendant 15 à 30 minutes, ou un peu plus longtemps pour les taches d’herbe, avant de le rincer abondamment à l’eau. Cela peut être tiède, mais pas plus chaud.

Une barre de savon au fiel enlèvera beaucoup de taches (Image : Wikimedia, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

Il est préférable d’enduire les taches de résine de beurre, car la résine n’est pas soluble dans l’eau. Au bout de quelques heures, une partie de la résine est liquide. Essuyez-le et appliquez du nouveau beurre. Répétez ce processus jusqu’à ce que la résine soit complètement partie. Vous savez déjà des deux paragraphes précédents comment enlever la tache de graisse qui reste.

Vous ne devez rincer les taches de sang qu’avec de l’eau froide. Si cela ne suffit pas, versez un peu de jus de citron sur la tache et laissez agir pendant 30 minutes. Rincer ensuite à l’eau froide.

Vêtements fonctionnels dans la machine à laver

Avant de mettre vos vêtements fonctionnels dans la machine à laver, fermez toutes les fermetures éclair, les fermetures velcro et les boutons-pression, détachez les cordons de serrage et retournez les vestes et pantalons à l’envers.

Vous devez laver les sous-vêtements fonctionnels séparément, et non avec d’autres textiles. Avec les fibres naturelles comme le coton, de petites fibres se détachent lors du lavage, ce qui peut obstruer la membrane. De plus, vous ne devez pas trop emballer la machine à laver. Cela crée moins de friction. Il est préférable de diviser vos sous-vêtements fonctionnels en deux lavages ou plus.

Les vêtements d’extérieur à membrane peuvent être lavés en machine, mais uniquement en cycle délicat (Image : Gore-Tex)

Utilisez uniquement de l’eau tiède – maximum 30 degrés dans la machine à laver. Sélectionne le programme doux, qui sélectionne automatiquement la température et la vitesse d’essorage les plus basses possibles. Alternativement, vous pouvez également sélectionner le programme de lavage à la main ou un programme spécial si votre lave-linge le propose.

Dans tous les cas, après le programme de lavage régulier, vous devez exécuter le programme de rinçage supplémentaire (extra) une ou deux fois afin que tout soit retiré de la membrane qui peut avoir été desserrée mais pas complètement lavée.

N’essorez pas vos sous-vêtements fonctionnels ou essorez-les uniquement à faible vitesse, c’est-à-dire à 600 ou 800 tr/min. Comme les vêtements fonctionnels sèchent très rapidement, vous pouvez les suspendre à un cintre sous la douche ou à l’extérieur, mais pas en plein soleil.

Sur le sèche-linge, vous pouvez choisir une basse température, le cycle délicat ou le programme sportif. Veuillez vérifier l’étiquette avec les instructions d’entretien au préalable. Certains vêtements fonctionnels ne doivent pas être mis dans la sécheuse; d’autres devraient même entrer, car la chaleur peut rafraîchir la protection offerte par l’imprégnation. Durée de fonctionnement maximale : 20 minutes.

Programmes spéciaux pour lave-linge

Certaines machines à laver proposent un programme spécial pour les vêtements fonctionnels qui lave aussi soigneusement que dans le cycle délicat, mais essore également à intervalles pour éviter la formation de poches d’eau.

Si la machine à laver a un programme extérieur spécial, vous devez l’utiliser pour laver vos vêtements fonctionnels (Image : Siemens)

Cela peut se produire si la gaine d’extérieur colle à la paroi du tambour lors de l’essorage, mais que la membrane ne laisse passer l’eau que dans une seule direction. L’essorage à intervalles permet à l’eau de mieux s’écouler du tambour.

Miele, Bosch, Siemens et AEG nomment leur programme spécial pour les vêtements fonctionnels à membrane en plein air. Il existe également un programme de vêtements de sport de Bosch, par exemple, qui est optimisé pour les vêtements fonctionnels pour la couche de base. Ce n’est pas le sujet ici.

Pour une fois, le programme extérieur de cette machine à laver s’appelle textiles fonctionnels (Image : Bosch)

Si vous ne savez pas immédiatement ce que signifient des désignations telles que programme de plein air ou programme sportif, consultez le mode d’emploi pour voir s’il s’agit d’un programme spécial pour les vêtements fonctionnels avec ou sans membrane.

Qu’est-ce qu’un vêtement fonctionnel ?

Quiconque fait du sport porte généralement plusieurs couches. C’est le principe de l’oignon.

La soi-disant couche de base repose sur la peau. C’est un tissu qui absorbe la transpiration et l’évacue bien. Il peut s’agir d’un matériau fonctionnel composé de deux couches. Dans la plupart des cas, ce sont des fibres chimiques. La laine mérinos naturelle possède également cette propriété.

Les vêtements fonctionnels avec membrane permettent à la vapeur d’eau de passer de l’intérieur vers l’extérieur. Cependant, les gouttes de pluie roulent sur la surface (Image : Gore-Tex)

Au milieu, la couche intermédiaire, se trouve une couche qui isole. Dans les environnements froids, il protège contre les pertes de chaleur. Il ne conduit que la sueur chaude sous forme de vapeur d’eau. La toison, la laine ou le duvet sont souvent utilisés ici.

Notre article porte sur le soin de la couche externe, la couche de coque. La particularité ici est que la vapeur d’eau doit s’échapper des vêtements (c’est-à-dire la sueur et la chaleur), mais en même temps aucune pluie ne doit pénétrer de l’extérieur. La couche extérieure doit être à la fois respirante et imperméable. En d’autres termes, la perméabilité n’est que dans une direction.

Il existe différents vêtements fonctionnels avec membrane :

Vestes de randonnée, vestes outdoor

vestes de ski, combinaisons de ski

vestes de sport et de course

vêtements de moto

Vestes forestières et de chasse

pantalon d’extérieur

Laver régulièrement !

Il faut nettoyer régulièrement les vêtements fonctionnels, car si les pores de la membrane se bouchent, ils ne peuvent plus remplir leur fonction : la chaleur et l’humidité ne peuvent plus être évacuées vers l’extérieur.

Les pores doivent être ouverts à nouveau pendant le cycle de lavage. Mais il y a quelques éléments à prendre en compte pour que les pores ne soient pas fermés par le lavage.

Nous avons répertorié exactement ce dont vous devez tenir compte lors du lavage de vêtements fonctionnels dans l’article ci-dessus. De plus, les magasins spécialisés et les fabricants proposent également un service de lavage – qui peut alors également rafraîchir l’imprégnation en même temps.

Image en vedette :