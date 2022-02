Le jeu It Takes Two a déjà dépassé les 5 millions d’exemplaires vendus

De plus en plus, nous avons des nouvelles de jeux qui ont réussi à vendre des millions d’unités. Et bien que cela ait toujours été un marché attractif qui rapporte beaucoup d’argent, la pandémie de COVID-19 a également contribué à augmenter encore plus considérablement ce secteur.

Et selon les nouvelles données, le jeu It Takes Two, développé par le créateur Hazelight Studios et édité par Electronic Arts, a déjà réussi à se vendre à plus de 5 millions d’exemplaires dans le monde.

It Takes Two : plus de 5 millions d’unités vendues

Le jeu It Takes Two a été élu jeu de l’année par The Game Awards en 2021. Il s’agit d’un jeu d’aventure amusant dans lequel le joueur en a besoin d’un de plus pour le but, comme son nom l’indique.

Selon Metacritic, il s’agit du 7e meilleur jeu PC de 2021. Le jeu a été créé par Hazelight Studios et sorti le 26 mars de l’année dernière, étant considéré comme l’un des meilleurs choix pour jouer en famille.

Selon les dernières informations, It Takes Two a maintenant dépassé les 5 millions d’unités vendues dans le monde. La nouvelle a été révélée par Hazelight elle-même sur son compte Twitter officiel.

Le joueur peut choisir de jouer sur le canapé ou en coopération. en ligne avec écran partagé et faites face aux défis constants où la seule façon de les surmonter est de travailler ensemble. La grande leçon de It Takes Two est qu’en fait, nous sommes mieux ensemble.

En plus du PC, le jeu est également disponible pour PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X/S. Actuellement, il existe une période de promotion pour ces plateformes, où le titre bénéficie d’une remise de 50 %.

Avez-vous joué à It Takes Two ?