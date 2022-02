Linux Lite vise à offrir une expérience de bureau similaire à Windows

Linux Lite est un « système d’exploitation de passerelle ». Votre premier arrêt simple, rapide et gratuit dans le monde de Linux. Notre mission continue est de rendre la transition de Windows à Linux Lite aussi fluide que possible.

Mises à jour faciles

Juste 2 clics pour mettre à jour votre système. Un système de mise à jour qui vous fera gagner des heures par rapport aux mises à jour Windows.

Configurez les notifications de mise à jour pour qu’elles apparaissent automatiquement.

Gardez votre ordinateur à jour et en toute sécurité. Obtenez une assistance amicale lorsque vous en avez besoin. Aucun TPM requis.

Conception intuitive facile à utiliser.

Un environnement familier que tout le monde peut utiliser.

Une approche intelligente et intuitive de la conception.

Un ordinateur de bureau familier, semblable à Windows, avec une suite bureautique gratuite compatible avec Microsoft Office.

Choisissez parmi des milliers d’applications gratuites et faciles à utiliser. Ne payez plus jamais pour un logiciel.

Système d’exploitation Linux gratuit facile à utiliser

Linux Lite est gratuit pour tout le monde à utiliser et à partager, et convient aux personnes qui découvrent Linux et à celles qui souhaitent un environnement léger et entièrement fonctionnel.

À la maison

Naviguez sur le Web, envoyez des e-mails, téléchargez sur le cloud. Socialisez sur Facebook et Twitter.

Au travail

Linux Lite est actuellement déployé dans les entreprises et les universités du monde entier.

Dans le bureau

Profitez de notre suite bureautique gratuite et complète compatible avec Microsoft Office avec Linux Lite.

Récréation

Les faibles besoins en mémoire de Linux Lite en font une plate-forme de jeu idéale.

Quoi de neuf:

Linux Lite 5.8 Final est maintenant disponible pour téléchargement et installation. Cette version inclut des mises à jour du manuel d’aide – notre guide Linux Lite complet et facile à suivre, Lite Widget a rattrapé la dernière syntaxe Conky, il y a un thème d’icônes Papirus mis à jour, Neofetch a été inclus, nous avons ajouté Mintstick à nos accessoires , il y a 9 nouveaux fonds d’écran et une multitude de corrections de bugs et d’améliorations pour notre public cible. Si vous venez de Windows, vous constaterez qu’il s’agit d’une version solide et stable qui vous aidera à rendre votre transition vers un système d’exploitation basé sur Linux conviviale. Si vous venez d’un autre système d’exploitation basé sur Linux, vous comprendrez que ce système d’exploitation léger est le bureau complet que vous recherchiez. Nous avons été décrits à plusieurs reprises comme sous-estimés, voici votre chance de découvrir pourquoi.