Samsung : le prochain Galaxy sera fabriqué en partie à partir de filets de pêche recyclés

Ces dernières années, nous avons vu un énorme effort de la part des entreprises qui fabriquent des appareils mobiles pour présenter aux consommateurs des solutions de plus en plus durables et qui minimisent la pollution que la technologie produit au niveau mondial. Samsung a annoncé une nouveauté intéressante qui promet de rendre ses appareils plus durables d’un point de vue environnemental.

Les prochains appareils Galaxy seront lancés avec des pièces créées à partir de plastique à partir de filets de pêche récupérés dans les océans. Mais l’objectif est d’étendre cette mesure à tous les produits.

Samsung a été le premier à réduire considérablement les composants en plastique de ses boîtiers, ce qui a été suivi par la plupart des fabricants. Cette mesure visant à créer un courant plus durable sur le plan environnemental est suivie, par exemple, d’autres mesures, comme le fait que les smartphones soient vendus sans accessoires, voire sans chargeur.

Apple, par exemple, dans toutes ses publicités, tient à révéler quel pourcentage de ses produits finaux sont issus de matériaux recyclés.

Samsung réutilise les filets de pêche jetés pour de nouveaux appareils Galaxy

Dans un mouvement qui combine durabilité et innovation, Samsung Electronics a développé un nouveau matériau qui insuffle une nouvelle vie aux plastiques océaniques lorsqu’ils sont incorporés dans divers appareils Galaxy. Fabriqué avec des filets de pêche jetés dans l’océan, l’utilisation de ce matériau marque une nouvelle étape dans notre voyage. Galaxie pour la planète qui vise à minimiser notre empreinte environnementale et à promouvoir des modes de vie plus durables pour la communauté Galaxy.

Ceci est un extrait de la déclaration faite par l’entreprise il y a quelques heures, sur la Newsroom de Samsung.

Le prochain Samsung Galaxy sortira le 9 février, où le Galaxy S22 Ultra sera mis en avant en intégrant le S Pen. Cette nouvelle gamme inclura déjà l’intégration de ce nouveau matériau, et l’objectif sera de l’amener dans les futures gammes de produits.

Les nouveaux appareils refléteront les efforts continus de l’entreprise pour « éliminer les plastiques à usage unique et étendre l’utilisation d’autres matériaux respectueux de l’environnement », à savoir les matériaux recyclés post-consommation et le papier recyclé.

640 mille tonnes de filets de pêche

Selon les données présentées par Samsung, chaque année, 640 000 tonnes de filets de pêche sont jetés dans les océans. Ceux-ci sont responsables d’endommager les récifs coralliens et les habitats naturels et même de détruire certaines sources essentielles de nourriture et d’eau pour la vie humaine.

Bien que l’élimination de ces déchets dans leur intégralité soit une idée irréaliste, cette action pourrait apporter une contribution importante au remplacement de certains des habitats menacés.

Bien que cette nouvelle soit très favorable pour Samsung, il est impossible de ne pas se rappeler qu’il y a à peine une semaine, l’entreprise était accusée d’avoir déversé 2,88 millions de litres de déchets acides dans l’eau de pluie à Austin, au Texas, aux États-Unis.

Cette décharge massive a provoqué de graves changements dans le pH de l’eau, provoquant la mort des poissons adultes résidents. Malgré cela, après avoir détecté le déversement, la société sud-coréenne a déclaré l’avoir arrêté et avoir également embauché un spécialiste du nettoyage, en plus de prendre des mesures pour trouver une solution au problème et « restaurer l’affluent ».