Meta menace de retirer Facebook et Instagram de l’Union européenne

LEGO Super-Héros Marvel Spider-Man La Menace de Mystério, Hélicoptère pour enfants d'âge préscolaire, 169 pièces, 76149

Comprend 3 éléments distincts : L'hélicoptère jouet de Spider-Man, le robot à chenilles de Mysterio et une banque qui s'ouvre pour révéler une chambre forte Comprend 3 figurines : Spider-Man, Ghost Spider et Mystério, nouveauté annoncée pour janvier 2020, qui peut être installé sous le casque relevable du robot Les enfants peuvent utiliser les « griffes » de l'hélicoptère de Spider-Man pour attraper Mystério et desactiver son puissant robot-braqueur de banques avec une explosion de toile Les accessoires comprennent 2 coffres-forts avec 3 lingots d'or, 2 bijoux, un bâton de dynamite, une planche à roulettes, une toile avec chaîne et plus Les défis de construction et les possibilités de jeu en groupe conviennent idéalement aux garçons et aux filles âgés de 4 ans et plus qui apprennent à construire les bases de démarrage