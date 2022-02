Pourquoi Meta a menacé de fermer Facebook et Instagram en Europe

Meta a l’intention d’obtenir de nouveaux accords avec l’Union européenne pour 2022, sinon « nous ne pourrons probablement pas proposer certains de nos produits et services les plus significatifs, dont Facebook et Instagram, en Europe ».

Instagram et Facebook ne sont plus disponibles en Europe ? Ce n’est pas une hypothèse utopique, mais un risque concret. Jeudi, Meta a déposé son rapport annuel pour la Securities and Exchange Commission, à travers lequel l’entreprise craint la fermeture d’Instagram et de Facebook pour les utilisateurs en Europe. Une menace due à l’incompatibilité avec les réglementations européennes en matière de confidentialité, qui empêchent Meta de saisir les données des utilisateurs européens sur les serveurs américains. Un gros bémol pour le géant de l’entreprise qui base ses activités sur le ciblage publicitaire.

« Si nous ne sommes pas en mesure de transférer des données entre les pays et régions dans lesquels nous opérons, ou si nous sommes empêchés de partager des données entre nos produits et services, cela pourrait affecter notre capacité à fournir nos services, la manière dont nous fournissons ces services ou notre capacité à cibler les publicités », lit-on dans le rapport. Meta a l’intention d’obtenir de nouveaux accords avec l’Union européenne pour 2022, sinon « nous ne pourrons probablement pas proposer certains de nos produits et services les plus significatifs, dont Facebook et Instagram, en Europe ».

Le journal financier londonien CityAM a contacté Meta pour obtenir des détails à ce sujet. La société a répondu par l’intermédiaire de Nick Clegg, vice-président des affaires mondiales de la société : « Nous exhortons les régulateurs à adopter une approche proportionnée et pragmatique pour minimiser les perturbations pour les milliers d’entreprises qui, comme Facebook, se sont appuyées de bonne foi sur ces mécanismes pour transférer données en toute sécurité. » La comparaison entre un conglomérat international d’entreprises d’un milliard de dollars comme Meta et les petites entreprises apparaît très forcée et insuffisante, provoquant quelques réactions de rire dans la presse du secteur, notamment américaine. Le portail Mashable, par exemple, envie aux Européens ce futur libre des réseaux sociaux de Mark Zuckerberg.