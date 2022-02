Découverte d’un astéroïde troyen de 1,2 km suivant la Terre sur son orbite autour du Soleil

Des scientifiques ont découvert que la Terre était poursuivie depuis 4 000 ans par un astéroïde d’un diamètre de 1,2 km. Ce gros rocher, nommé 2020 XL5, a été découvert par le télescope Pan-STARRS à Hawaï en décembre 2020. En raison de sa position et de ses caractéristiques, il a été défini comme un astéroïde troyen qui suit notre planète autour du Soleil.

2020 XL5 est un astéroïde proche de la Terre (NEA). Il oscille autour du point de Lagrange Soleil-Terre L4, l’un des emplacements dynamiquement stables où la force gravitationnelle combinée agit à travers le barycentre du Soleil et de la Terre.

Confirmation de l’astéroïde cheval de Troie de la Nouvelle Terre

Après avoir été découvert par Pan-STARRS, c’est grâce à la collecte de données du télescope Soar, situé dans les Andes chiliennes, que les scientifiques ont confirmé qu’il existe un astéroïde de 1,2 km de diamètre qui accompagne la Terre en orbite autour de votre étoile. Sa présence a été détectée à un endroit bien particulier.

Actuellement, les soi-disant points de Lagrange ont fait l’objet de nombreux débats, après que le télescope spatial James Webb se soit placé dans l’un d’entre eux : le L2, qui se trouve à 1,5 million de km de la planète. C’est dans ces espaces que des astéroïdes comme celui mentionné sont établis.

Il est important de noter qu’il existe deux autres points similaires, L4 et L5, qui sont sur l’orbite terrestre à 60 degrés de la planète, face à face.

Ces lieux fonctionnent comme une sorte de parking naturel, dans lequel la gravité du Soleil et de la planète se contrebalancent, afin d’équilibrer les objets présents dans le lieu. Cela inclut des navires comme le James Webb et aussi des astéroïdes, qui, lorsqu’ils y sont placés, sont appelés des chevaux de Troie.

La définition a été initialement donnée pour caractériser les roches présentes aux points L4 et L5 du système Jupiter-Soleil.

2020 XL5 – Un astéroïde qui surveille la Terre de près

La découverte de cette roche a été confirmée dans un article publié il y a quelques jours dans la revue Nature Communications. Ainsi, avec cette confirmation, l’existence d’un deuxième astéroïde terrestre troyen déjà décrit est établie.

Ces astéroïdes/satellites qui accompagnent les planètes, les soi-disant chevaux de Troie, existent en grand nombre, 11 000 d’entre eux en orbite autour de Jupiter (la NASA a même envoyé une sonde qui devrait les étudier pendant 12 ans). Neptune a 32 astéroïdes troyens, Mars en a neuf et Uranus en a un.

Jusqu’à présent, les astronomes ne connaissaient qu’un seul astéroïde troyen en orbite terrestre : 2010 TK7, confirmé en 2011. La découverte d’un deuxième astéroïde de ce type suggère qu’il pourrait y avoir plus de cette classification quelque part, mais encore loin pour nous de trouver .

Peuvent-ils causer un danger pour la Terre ?

Non. Ces corps astronomiques sont piégés à l’intérieur de ces points, il n’y a donc aucun risque qu’aucun d’entre eux n’entre en collision avec la Terre. Bien sûr, les astéroïdes ne resteront pas éternellement dans ces régions. On estime que 2010 TK7 restera au point de Lagrange pendant les 15 000 prochaines années. 2020 XL5 durera 4 000 ans, lorsque d’autres forces gravitationnelles le retireront de l’orbite terrestre.

Les observations faites avec le Southern Astrophysical Research Telescope (SOAR) au Chili ont montré que 2020 XL5 est un astéroïde de type C riche en carbone. Ces astéroïdes sont parmi les objets les plus anciens du système solaire, ce qui en fait d’excellentes cibles d’étude pour l’évolution du système solaire et la formation des planètes.

De plus, ces astéroïdes peuvent également aider les astronomes à trouver d’autres chevaux de Troie en orbite terrestre. Grâce à la position et à l’angle par rapport au Soleil, ceux-ci sont souvent difficiles à observer. Les chercheurs visent à étudier l’orbite des deux astéroïdes connus afin de développer des techniques pour en détecter d’autres.