Il y a déjà une date pour la présentation des nouveaux iPhone SE 3, iPad Air 5 et un nouveau Mac d’Apple

Ces derniers temps, il y a eu beaucoup d’informations sur les prochains produits qu’Apple doit présenter. On parle de plus en plus du prochain iPhone SE 3, avec toutes ses spécifications possibles.

Maintenant, et poursuivant ces rumeurs, une autre importante sur ces nouvelles émerge. Une date est avancée pour l’événement qui réunira toutes ces nouvelles propositions. Donc, le 8 mars prochain, il y aura de bonnes nouvelles.

Quoi de neuf le 8 mars

Ce n’est pas une information officielle, mais il est avancé qu’Apple préparera un événement pour le 8 mars prochain. Des éléments liés à l’entreprise ont révélé qu’il s’agirait d’un événement virtuel, toujours en raison du COVID-19 et du besoin de distanciation sociale.

Qui a avancé avec cette date, le 8 mars, a également averti que cela pourrait ne pas être définitif. Il reste encore plusieurs facteurs à prendre en compte, comme les problèmes de préparation ou autres liés à votre chaîne de production et à vos fournisseurs.

L’iPhone SE 3 et l’iPad Air 5 arrivent

Ce jour-là, et d’après ce que l’on sait, Apple devrait mettre en scène plusieurs de ses actualités. Le plus important d’entre eux est sans aucun doute le nouvel iPhone SE 3, le renouvellement du modèle le plus basique du smartphone d’Apple. La présence de la 5G devrait être une réalité et une nouveauté pour cette proposition.

On parle aussi de l’arrivée du nouvel iPad Air 5, qui devrait avoir le même SoC que l’iPhone 3 SE, l’A15. Cette tablette devrait également prendre en charge la 5G. Une autre nouveauté possible pour cette date est la sortie d’iOS 15.4, qui est déjà en test public.

Apple montrera-t-il un nouveau Mac ce jour-là ?

Enfin, on dit que cet événement pourrait apporter un nouveau Mac avec le Silicon SoC d’Apple. Malheureusement, il n’y a toujours pas de détails sur cette nouvelle proposition. On pense qu’Apple travaille sur de nouveaux Mac avec ce SoC Apple, y compris un nouveau Mac mini, Mac Pro, iMac Pro et un MacBook Air repensé.

Il est prévu qu’Apple enverra les invitations pour cet événement virtuel qu’il préparera. Il reste encore environ 1 mois, mais d’ici la date d’échéance, beaucoup plus seront révélés et l’intérêt augmentera certainement.