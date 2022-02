Le monde des véhicules électriques devient chaque jour plus impressionnant, ce qui nous fait penser à l’intégrer. Bien qu’il s’agisse d’une alternative plus durable, il y a quelques aspects supplémentaires que vous devriez considérer avant d’attaquer l’investissement.

Aujourd’hui, nous vous apportons 5 choses à considérer avant de passer à un véhicule électrique.

Certaines des raisons pour lesquelles vous voudrez peut-être passer à un véhicule électrique sont son design futuriste, l’espace de stockage supplémentaire, la durabilité à l’état pur et le fait qu’il a la puissance des voitures de sport hautes performances avec tout le couple disponible.

Cependant, considérez quelques aspects avant de faire ce changement.

1. Bornes de recharge

L’une des choses les plus importantes à considérer est de savoir quelles bornes de recharge sont compatibles avec votre véhicule électrique. Dans le cas d’une Tesla, vous connaissez probablement ses superchargeurs pratiques. Selon Tesla, il existe plus de 30 000 Superchargeurs disponibles dans le monde, qui peuvent recharger jusqu’à 320 km en 15 minutes, selon votre véhicule.

De plus, c’est beaucoup moins cher que l’essence et il suffit d’ajouter votre carte de crédit à votre compte Tesla, et c’est facturé par kWh (kilowattheure).

L’objectif est que tous les véhicules électriques puissent se recharger sur n’importe quelle borne de recharge. C’est ce que veulent les réseaux de recharge, et c’est aussi ce que veulent les consommateurs.

2. Autonomie maximale

Comme pour les voitures à combustion, l’autonomie des véhicules électriques varie en fonction de la taille de la batterie, du poids du véhicule, de l’heure et bien plus encore. Il est important de garder cela à l’esprit, car la recharge de votre véhicule électrique prendra plus de temps que le remplissage du réservoir de votre voiture à combustion.

L’autonomie moyenne des véhicules 100 % électriques atteignait environ 400 km, tandis que certains des meilleurs, comme le haut de gamme Lucid Air, atteignaient plus de 800 km. Bien sûr, l’autonomie étant un facteur important à prendre en compte lors de l’achat d’un véhicule électrique, les entreprises vous forceront à payer plus pour une telle commodité.

De nombreuses entreprises proposent des moteurs à longue portée ainsi que des batteries plus grandes pour étendre la portée. Cela augmente également la puissance de votre véhicule électrique, ce qui vous donne un avantage supplémentaire pour dépenser de l’argent supplémentaire.

Contrairement à une voiture à combustion, où vous n’avez pas toujours à penser au moment de faire le plein, posséder un véhicule électrique est différent. De nombreux propriétaires de véhicules électriques aiment conduire leur voiture autant qu’ils en ont besoin et se réveillent avec un véhicule complètement chargé le matin.

3. Performances

L’un des meilleurs aspects de la possession d’un véhicule électrique est l’expérience des vitesses élevées et de la maniabilité fantastique qui étaient autrefois réservées aux voitures les plus courantes.

Une caractéristique des moteurs électriques est que la pleine puissance est disponible dès que votre pied touche l’accélérateur, ce qui rend le temps de 0 à 30 mph incroyablement rapide si vous avez l’habitude de conduire un véhicule à combustion. Les temps de 0 à 100 km/h seront différents, mais c’est bien que tous les jours, les gens s’amusent à conduire des véhicules électriques, qu’ils soient passionnés ou non.

Alors que certains véhicules électriques peuvent être lourds, les batteries confèrent au véhicule un centre de gravité bas, ce qui vous permet de manipuler la voiture extrêmement facilement.

4. Incitations fiscales

Comme ils sont une option respectueuse de l’environnement, l’État encourage l’achat de ces véhicules avec quelques bons avantages. Pour 2021, l’Incitation à l’introduction des véhicules à faibles émissions dans la consommation est d’un montant total de 4 millions d’euros.

Pour les particuliers, l’incitation à l’achat de véhicules légers de tourisme est d’une valeur de 3 000 €, le prix d’achat n’excédant pas 62 500 €. Les particuliers sont également éligibles à l’incitation à l’achat de biens légers et la valeur est de 6 000 €.

L’avantage attribué aux personnes morales pour l’achat de véhicules légers est également de 6 000 € par véhicule, et les entreprises peuvent introduire au maximum deux demandes.

En plus de ces avantages, ceux qui achètent un véhicule électrique continuent de bénéficier de :

Exonération de la taxe sur les véhicules pour les voitures 100 % électriques ;

Exonération de la Taxe Unique de Circulation (également valable pour les véhicules 100% électriques) ;

Réduction de 75 % de la valeur ISV pour les véhicules rechargeables et de 40 % pour les hybrides normaux ;

Badge d’identification d’un véhicule électrique : il est gratuit et obligatoire pour tous les véhicules électriques qui occupent une aire de stationnement pour la recharge publique ;

L’exonération de l’imposition autonome en matière d’IRC et de TVA est déductible.

5. Coûts de possession d’un véhicule électrique

Même avec toutes les incitations fiscales, il faut être conscient des coûts de possession d’un véhicule électrique. Selon une analyse réalisée par l’UVE, rouler 100 km avec une voiture électrique revient moins cher qu’avec une voiture thermique, qu’elle soit à moteur essence ou diesel :

Une voiture à moteur à essence coûte en moyenne jusqu’à 11 € (7 litres aux 100 km).

Une voiture à moteur diesel a un coût moyen qui peut atteindre 8,5 € (consommation de 6 litres aux 100 km).

Une voiture électrique dont la recharge est effectuée sur une borne de recharge rapide a un coût moyen pouvant atteindre 6 € (consommation de 15 kWh/100 km).

Une voiture électrique avec recharge effectuée à domicile avec un tarif simple, le coût moyen peut monter jusqu’à 2,70 € (consommation de 15 kWh/100 Km).

Une voiture électrique avec recharge effectuée à domicile avec un tarif bi-horaire (à vide) a un coût moyen pouvant atteindre 1,65 € (consommation de 15 kWh/100 km).

Dès lors, avoir un véhicule électrique est synonyme d’économies au quotidien.

Mais faut-il ou non passer à un véhicule électrique ?

À ce stade, une gamme de réponses différentes et de larges discussions pourraient émerger. Pensez à jeter un coup d’œil aux types de bornes de recharge disponibles sur votre itinéraire, ou demandez-vous si vous êtes en mesure de recharger votre véhicule à la maison (ou peut-être même sur votre lieu de travail si des bornes de recharge pour véhicules électriques sont installées).

Le monde doit passer à des véhicules 100 % électriques pour lutter contre le changement climatique. Les options disponibles en ce moment ont les performances que nous voulons tous, plus d’espace de stockage et pourraient même vous faire économiser de l’argent grâce aux allégements fiscaux, ainsi que de ne plus avoir à toucher aux stations-service sales. Peu importe votre budget ou la taille de votre famille, il y a un véhicule électrique pour vous.

