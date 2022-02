Uncharted : Collection Legacy of Thieves (Playstation 5)

Uncharted : Legacy of Thieves Collection, est désormais disponible pour tous les possesseurs de consoles Playstation 5 (la version PC viendra plus tard).

Il s’agit d’une compilation de deux jeux de la série Uncharted (Thief’s End et Lost Legacy) qui ont reçu des améliorations pour atteindre la nouvelle console de Sony dans toute sa splendeur.

Nous avons déjà essayé la collection Legacy of Thieves et…

Uncharted est l’une des meilleures séries de jeux de tous les temps, ravissant les joueurs de Playstation dès la sortie du premier jeu il y a 20 ans. Une série »à la Indiana Jones » qui nous emmène derrière les mystères et les trésors perdus dans le temps, nous présentant un gameplay dynamique et diversifié avec des présentations fortement cinématographiques. Ce sont de véritables œuvres d’art du divertissement qui nous ont présenté des aventures épiques qui ravissent tous les fans de ce type de jeux.

Cette collection, Uncharted : Legacy of Thieves Collection (ou dans la version anglaise, Legacy of Thieves Collection) est sortie maintenant et au bon moment, puisque la sortie du film Uncharted se prépare en février prochain.

La collection Legacy of Thieves est composée de deux grands succès de la série (uniquement les modes campagne de chacun) : Uncharted 4 : Thief’s End (sorti en 2016) et Uncharted : The Lost Legacy (sorti en 2017).

Ce sont deux grands jeux qui ont été remasterisés et améliorés afin de tirer pleinement parti des capacités de la Playstation 5.

Uncharted 4: A Thief’s End

Et commençons par le premier jeu du pack, Uncharted 4 : A Thief’s End, une aventure épique pleine de contenu qui représente, en quelque sorte, la finale apothéotique de l’histoire de l’aventurier Nathan Drake.

C’est une aventure qui se déroule dans le monde entier, traversant des scénarios aussi divers que des îles sauvages, des villes perdues et des montagnes inaccessibles et glacées, à la recherche de trésors de pirates et de rédemption et dans laquelle nous avons la compagnie de certains personnages familiers aux fans du séries.

Dans l’histoire d’Uncharted 4 : A Thief’s End, les joueurs contrôlent Nathan Drake, un ancien chasseur de trésors qui est à la retraite mais, en raison d’une urgence familiale, est contraint de reprendre ses fonctions d’aventurier.

Avec l’aide de son frère Samuel et de son ancien partenaire Victor Sullivan, ils partent tous à l’aventure pour découvrir des indices qui indiquent l’emplacement du trésor perdu du pirate Henry Avery. Un trésor phénoménal, selon la légende.

The End of a Thief propose, comme les autres jeux de la série, un gameplay très diversifié avec des moments d’une grande spectaculaire, qui mêle exploration à la troisième personne, sections où les prouesses physiques de Nathan sont mises à l’épreuve, devant utiliser tous vos ressources et vos compétences pour surmonter divers obstacles sur votre chemin.

De manière très bien mêlée d’action et d’exploration, il reste des moments de combat où Nathan devra utiliser à la fois la force physique et les armes à feu. Bien que ce ne soit pas toujours possible, Nathan peut (et devrait) également utiliser sa furtivité pour surmonter des situations plus compliquées.

C’est un jeu impressionnant, facilement nommé comme l’un des meilleurs de tous les temps pour la console de Sony, et qui met l’accent sur le développement des personnages et sur la création d’un scénario addictif et captivant qui nous encourage et nous suggère constamment de jouer un peu plus.

Le jeu parvient, de manière presque parfaite, à doser les mesures d’exploration, de combat, de résolution de défis et de dialogue dans une recette finale qui représente une aventure obligatoire pour les possesseurs de Playstation.

Uncharted : l’héritage perdu

À son tour, The Lost Legacy est arrivé comme une certaine coupure avec le passé. Laissant Nathan Drake de la scène, The Lost Legacy concentre son histoire sur l’aventure de Chloe Frazer (notre vieille connaissance et qui marque son apparition dans Uncharted 2 et Uncharted 3) et Nadine (l’une des principales adversaires de Nathan dans Uncharted 4).

Ensemble, ils se lancent dans une aventure frénétique et stimulante, à la recherche d’un ancien artefact et pour l’empêcher de tomber entre les mains d’autrui.

Dans The Lost Legacy, les joueurs contrôlent notre vieille connaissance Chloe Frazer, qui part en quête pour tenter de récupérer un ancien artefact (le Fang of Ganesh) et le garder hors de portée d’un chef de guerre impitoyable.

C’est, comme les autres jeux Uncharted, un jeu qui dose magistralement les sections d’exploration, de combat, de résolution de défis et de profondeur narrative. Bien que, pour les plus puristes, c’est aussi un jeu qui perd un peu d’ADN de la série, en raison du changement de personnages et de leur relation, ce qui est certain, c’est qu’il s’agit d’une aventure au niveau de n’importe lequel des jeux précédents.

La collection Legacy of Thieves propose 3 façons différentes d’explorer :

Fidelity – fonctionnant à 4K natif et 30fps

Performance – fonctionnant à 4K (1440p) et 60fps

Performance+ – uniquement pour les téléviseurs compatibles (avec HDMI 2.1) qui prennent en charge des capacités de taux de rafraîchissement plus élevés, à 1080p et 120fps.

Concernant ce que ce remaster apporte avec lui d’améliorations, on peut dire que c’est pas mal. Mais commençons par le plus évident que vous pouvez voir dès le départ, les graphismes.

Si auparavant, les jeux étaient déjà superbes dans ce chapitre, alors avec cette version améliorée, on peut dire qu’ils frôleront la perfection. Pratiquement tout ce que vous pouvez voir dans les deux titres « a meilleur goût » à l’œil. Et ce n’est pas qu’une question de cosmétique, car cette amélioration a aussi un impact direct sur le gameplay, permettant de mieux distinguer ce qui se passe à l’écran mais aussi de mieux profiter de l’agilité de Nathan et Chloé.

Les dialogues et les cinématiques, assez fréquentes, finissent également par profiter de ces améliorations, avec les expressions des personnages et tous les décors améliorés et encore plus crédibles, transformant le jeu en une sorte de film d’animation interactif.

Un des détails que je ne pouvais pas manquer de mentionner est les temps de chargement (ou l’inexistence de temps de chargement). Grâce au SSD, c’est incroyable comme la vitesse à laquelle tout se déroule est vertigineuse et, par exemple, quand on meurt, le retour à l’action est quasi instantané. Il n’y a pas de pauses ni de temps d’attente, comme prévu.

D’autre part, DualSense marque également sa place dans la collection Legacy of Thieves et a également un impact direct sur le gameplay et sur l’amélioration sensorielle que vous obtenez en jouant.

Grâce à leur retour haptique et à leurs déclencheurs adaptatifs, ces aventures pleines de défis et qui demandent une grande agilité de la part de nos personnages, se sentent entre nos mains. Par exemple, la pluie que l’on ressent, l’accélération de la jeep dans la boue ou le feuillage dans la forêt, les bagarres où coups de poing, coups de pied et coups de tête prédominent, ou encore les manœuvres avec des cordes au-dessus de gouffres colossaux, tout cela rencontre un retour assez positif pour l’expérience de jeu.

Enfin, l’audio est également assez efficace au fil de l’aventure, bien que la version Playstation 4 soit également supérieure. De la bande-son fantastique, en passant par les effets de fond des scénarios où l’on passe, sans oublier les dialogues et les conversations… au centre de l’action, à l’écoute des sons et de leurs directions originales.

Pour les fans de la série qui ont déjà eu l’occasion de jouer à l’un de ces jeux, cela ne fera jamais de mal de rejouer maintenant avec les nouveautés et les améliorations mises en œuvre pour Playstation 5.

Pour tous ceux qui ont une Playstation 5, qui n’ont jamais eu l’occasion de jouer à Uncharted, et qui sont fans de ce type de jeux, ce sont des jeux doit avoir, indispensable dans votre collection.