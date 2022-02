Les roches violettes sur Mars intriguent les scientifiques

Si Mars est souvent appelée la planète rouge, alors n’a-t-elle que des éléments de cette couleur ? Non, bien sûr que non, sur le sol il y a des éléments de différentes couleurs, malgré le fait que la planète elle-même semble rouge aux télescopes et que la surface est recouverte de poussière rougeâtre, comme le montrent les sondes qui y ont déjà atterri. En fait, c’est même l’un de ces robots, Persévérance, qui a découvert des points de couleur supplémentaires qui ont intrigué les scientifiques.

On peut penser que Mars est déjà bien connue, mais non, il reste encore beaucoup à expliquer. Les roches violettes en sont un exemple.

Lors de la réunion annuelle de l’American Geophysical Union à la Nouvelle-Orléans, la géochimiste Ann Ollila a parlé de roches violettes sur Mars, et National Geographic a également parlé plus tard du sujet. Le rover a repéré la teinte violette sur les rochers dans sa zone d’atterrissage, Jezero Crater.

Ces roches de Mars ont des taches et des revêtements violets inhabituels

La NASA avait déjà remarqué que la coloration violette des roches sur le site où le rover Perserverance a atterri était courante. Le rover a vu ces points pratiquement partout où il a pointé sa caméra. Cependant, la coloration varie légèrement.

Sur certaines roches, cela ressemble à un vernis lisse. Dans d’autres échantillons, cela ressemble plus à des gouttes d’encre. Le robot a également remarqué que ces taches apparaissaient sur des rochers de différentes tailles, des gros rochers aux petits cailloux.

Le rover Perseverance de la NASA explore Jezero Crater depuis février 2021. Au cours de cette période, plusieurs roches avec des revêtements potentiels ont été observées. Les parements rocheux peuvent enregistrer les interactions des surfaces rocheuses avec l’atmosphère, le régolithe et l’eau sont des cibles importantes pour comprendre les conditions environnementales.

Ann Ollila a expliqué à National Geographic.

Comment ce revêtement violet s’est-il formé ?

Il n’y a toujours pas de réponse. Les scientifiques veulent approfondir leurs recherches pour tenter de découvrir son origine. En fait, il existe plusieurs taches colorées sur certaines roches de Mars qui n’ont pas encore été expliquées et qui pourraient encore donner des indices importants sur la planète.

Comme le souligne la géochimie, la découverte de ces roches n’est pas une surprise, mais elle est unique.

Les scientifiques de l’espace ont déjà vu des revêtements sur des roches martiennes. En tant que tels, ces revêtements violets sur les rochers de Jezero Crater ne sont pas une surprise. Incidemment, même le vaisseau spatial Viking 1 a repéré des taches intéressantes – dans ce cas, verdâtres – sur les rochers à proximité.

Mars : Perserverance met toute sa technologie au service de l’investigation

Ce n’est pas n’importe quel rocher et en fait les scientifiques veulent en savoir plus sur cette étrange coloration, sur une planète encore largement méconnue. La NASA a donc utilisé l’instrument SuperCam pour analyser les revêtements plus en détail. Le laser vaporise un petit morceau de roche et le transforme en une poudre qui peut être analysée.

Tout peut être important pour trouver des indices quand on est à plus de 300 millions de kilomètres de la Terre. Même le microphone du rover aide à déterminer des choses, comme la dureté de la roche, lorsqu’il capte le son de l’impact du laser sur la surface de la roche.

C’est précisément cet équipement, le SuperCam, qui a montré aux scientifiques que les revêtements sont enrichis en hydrogène et parfois en magnésium. De plus, les images de Mastcam-Z suggèrent qu’ils contiennent également des oxydes de fer. Les oxydes d’hydrogène et de fer indiquent que l’eau passée est impliquée dans la formation des revêtements.

Cela ne devrait pas être trop surprenant, peut-être, car cette zone du cratère Jezero était un lac il y a quelques milliards d’années. En ce sens, les revêtements devraient fournir des indices précieux sur les conditions qui régnaient lorsque cette région était autrefois beaucoup plus humide.

Ces revêtements violets se sont avérés plus mous que les roches sous-jacentes. Ils sont également chimiquement distincts de la roche elle-même. Cela suggère qu’ils se sont formés au-dessus de roches existantes, et les scientifiques tentent d’étudier le processus spécifique qui pourrait avoir été à l’origine de ces taches.

Des microbes auraient-ils pu être responsables ?

L’un des aspects les plus intéressants de cette enquête est que les revêtements ressemblent à des revêtements similaires sur Terre connus sous le nom de vernis du désert. Dans beaucoup d’entre eux, les cyanobactéries aident à créer les placages colorés.

Le microbiologiste environnemental Chris Yeager de Los Alamos, qui a également étudié les roches, a déclaré au National Geographic que ces vernis contiennent des bactéries résistantes aux radiations.

Sur Terre, ces vernis du désert agissent comme une sorte de crème solaire pour aider à protéger les microbes terrestres du rayonnement solaire. La même chose pourrait-elle se produire sur Mars ?

Bien sûr, cela ne veut pas dire que ces vernis trouvés par les différents rovers et autres sondes ne sont pas la preuve de l’existence de la vie. Mais ces résultats – comme tant d’autres sur Mars – sont alléchants.