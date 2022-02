Une nouvelle technologie révolutionnaire élimine 99 % du dioxyde de carbone de l’air

Outre d’autres options, des technologies permettant d’éliminer le dioxyde de carbone de l’air sont également sur la table. Dans ce cas, celui dont nous allons parler aujourd’hui est révolutionnaire, car il promet d’éliminer 99% du CO2 présent dans l’air.

La découverte de ce système est arrivée par hasard, mais cela pourrait être un atout.

Un groupe d’ingénieurs de l’Université du Delaware a mis au point une méthode de capture du dioxyde de carbone de l’air. Selon un communiqué de presse, il sera capable de capter efficacement 99% du CO2 grâce à un système électrochimique alimenté à l’hydrogène.

Apparemment, en plus d’améliorer les performances globales de la technologie de capture du dioxyde de carbone – que certains scientifiques appellent une « distraction dangereuse » – la nouvelle méthode pourrait permettre la production commerciale de piles à combustible plus durables.

Nouvelle méthode de capture du dioxyde de carbone

L’équipe à l’origine de la nouvelle méthode travaillait initialement sur des piles à combustible à membrane échangeuse d’hydroxyde, une alternative plus abordable et plus respectueuse de l’environnement aux piles à combustible traditionnelles à base d’acide.

Cependant, en travaillant sur cette technologie, l’équipe s’est rendu compte que ces cellules sont très sensibles au dioxyde de carbone dans l’air, ce qui rend difficile le bon fonctionnement des batteries.

Dès que nous avons plongé dans le moteur, nous avons réalisé que les piles à combustible capturaient presque tout le dioxyde de carbone qui y pénétrait, et qu’elles étaient vraiment douées pour le séparer de l’autre côté.

Dit Brian Setzler, co-auteur de l’étude publiée dans Nature Energy.

L’équipe a profité du processus qu’ils utilisaient pour créer un séparateur de dioxyde de carbone qui pourrait être placé en amont de leurs piles à combustible.

Après tout, notre approche est très efficace. Nous pouvons capturer 99 % du dioxyde de carbone de l’air en un seul passage si nous avons la bonne conception et la bonne configuration.

Dit le chef de l’étude Yushan Yan.

Le prototype a été développé pour éliminer le CO2 des gaz d’échappement des véhicules. Cependant, il peut être utilisé dans une gamme d’autres moyens, tels que les avions et les engins spatiaux. Selon les chercheurs, il est capable de filtrer environ 10 litres d’air par minute, éliminant environ 98 % du CO2.

Plus que cela, l’équipe a découvert qu’une cellule électrochimique plus petite, 2 pouces sur 2 pouces, pouvait être utilisée pour éliminer en continu environ 99% du CO2 présent dans l’air.

