Ils parviennent à exécuter Windows 11 sur ARM sur le Surface Duo d’origine

Nous connaissons tous l’histoire du Surface Duo original, qui devait initialement porter AndromedaOS comme système d’exploitation. Mais les retards continus et les complications de développement ont finalement fait annuler cette idée, et elle est sortie quelque temps plus tard avec Android sous le capot.

Même si l’idée initiale a été annulée, il y avait peu d’espoir qu’un jour nous puissions voir une version de Windows fonctionner sur ARM sur cet appareil pour avoir plus ou moins une recréation de ce qu’elle aurait été. Et enfin, il a été sous la main de la communauté Windows.

Le rêve du premier Surface Duo sous Windows devient réalité

Gustave Moncé (gus33000), connu pour être l’un des responsables du projet LumiaWOA qui permettait d’installer Windows 10/11 sur le Lumia 950/XL, ose désormais essayer d’installer Windows 11 sur le Surface Duo d’origine. Et cela a réussi, même si pour le moment le projet n’en est qu’à ses débuts.

Nous avons fait écho à la nouvelle via son compte Twitter, où il a publié une vidéo du Surface Duo démarrant le programme d’installation de Windows 11 pour la première fois. D’après ce que nous voyons dans la vidéo, un seul des deux écrans de l’appareil fonctionne pour le moment. Bien que ce soit déjà une grande réussite de pouvoir démarrer le programme d’installation avec succès.

Encore tôt, donc à part démarrer et montrer des choses à l’écran qui en parlent, mais c’est toujours satisfaisant à regarder pic.twitter.com/z0iTJFIbyY — Gustave Moncé (@gus33000) 2 février 2022

Fonctionnement de Surface Duo avec Windows 11

Il est trop tôt pour parler de ce qui fonctionne et ne fonctionne pas sur Windows 11 Surface Duo, car seuls les éléments essentiels pour démarrer et se connecter à Internet fonctionnent pour le moment. Nous devrons attendre pour voir des composants tels que l’audio, l’appareil photo, les appels et le travail 4G, ou l’écran tactile avec prise en charge du stylet Surface.

En effet, Windows 11 n’arrive pas à reconnaître toute la mémoire RAM de l’appareil. La gestion des cœurs et des fréquences des processeurs ne fonctionne pas correctement non plus, puisque le Snapdragon 855 n’a jamais été destiné à tourner avec Windows. Par conséquent, les performances de l’appareil pour le moment sont assez faibles.

C’est ce que constate le premier benchmark réalisé avec l’appareil. Les performances avec Windows 11 observées dans Geekbench sont encore loin de ce qu’il propose actuellement avec Android. Mais comme nous l’avons mentionné précédemment, il s’agit d’un projet expérimental qui vient de démarrer, et ces résultats sont tout à fait normaux.

N’exécutant pas encore le processeur à pleine capacité, il parvient à surpasser le Lumia 950 XL avec Windows 11 offrant 68,6 % de mieux en monocœur et 50,2 % en multicœur. Des valeurs tout à fait normales puisqu’il y a quatre ans d’écart entre le Snapdragon 810 et le Snapdragon 855.

Ce projet pourrait donner naissance non seulement à une version entièrement fonctionnelle de Windows 11 sur cet appareil, mais aussi à tester d’autres versions de Windows tombées à l’eau. Un exemple serait Windows 10X, le système d’exploitation destiné aux ordinateurs à double écran. Ou même une version d’AndromedaOS, bien que ce soit plus compliqué car il est très difficile d’accéder à ces versions.