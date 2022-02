Cibles d’attaque ? Les sites Correio da Manhã, Record et Jornal de Negócios sont indisponibles !

Après avoir vu un énorme problème frapper Impresa, ces situations ne semblent pas s’être ralenties. Le site de l’Assemblée de la République était inaccessible et la source des problèmes est encore inconnue.

Maintenant, et d’après ce que vous pouvez voir, le problème affecte certains sites Web de Cofina. Nous parlons de Correio da Manhã, samedi et autres. La police judiciaire va déjà évaluer la situation et découvrir la source du problème.

La situation dure depuis ce dimanche en milieu de matinée et a laissé hors ligne certains des principaux sites de Cofina. D’après ce que nous avons pu constater, les principales victimes sont le site Web du journal Correio da Manhã, Record et le magazine Visão.

Toujours sans raison, c’est par le biais de comptes Twitter que ces médias ont signalé leur problème. Ce qui a été révélé n’indiquait que des problèmes techniques et promettait de résoudre ces problèmes bientôt.

Chers lecteurs,

Pour des raisons techniques, votre site Web Correio da Manhã est indisponible. Nous nous engageons à être brefs afin de pouvoir continuer à vous apporter toutes les informations. pic.twitter.com/vMP7O6Lsz0 – Courrier du matin (@cmjornal) 6 février 2022

Aucun problème spécifique n’a été identifié pour le moment, ni aucune association avec une quelconque attaque. La vérité est que la police judiciaire sera déjà sur le terrain pour enquêter sur cette situation et essayer d’évaluer s’il y a ou non une attaque.

Après les récents problèmes avec le groupe Lapsu$, le soupçon le plus évident est que ce groupe est responsable de cette situation. Il n’y a toujours pas de confirmation, mais le compte de ce groupe a partagé quelques images sur cette situation.





En plus de ce que l’on peut voir, avec la publication du tweet Correio da Manhã, il y a eu aussi le partage de 2 autres tweets avec des informations sur cette situation. On ne sait pas s’il existe ou non une relation ou s’il s’agit simplement d’une curiosité.

Après les déboires du début d’année, cette nouvelle situation suscite beaucoup de méfiance. Le manque d’informations sur cette situation indique qu’il peut s’agir d’une répétition du problème précédent, mais il reste encore un besoin de confirmation.