Term and Wordle : les jeux de mots en ligne les plus addictifs du moment

Si vous aimez les jeux de mots stimulants, vous devez essayer de jouer à Termo et Wordle. Ce sont deux jeux en ligne qui attirent de plus en plus de joueurs car ils sont assez exigeants. Les joueurs doivent deviner un mot par jour, dans une dynamique qui mettra leur raisonnement au travail, mettant à l’épreuve leur connaissance des mots.

Termo affiche un mot portugais, tandis que Wordle a caché un mot anglais. Un véritable test de notre vocabulaire, de notre logique et de notre perspicacité ! Rencontrons-les.

Sur Internet on découvre plusieurs jeux différents, de catégories différentes selon les goûts et intérêts de chacun. J’ai récemment découvert deux jeux de mots très intéressants capables de nous retenir momentanément devant l’écran.

Termo et Wordle sont des jeux qui fournissent un mot par jour, donc nous ne passons pas toute la journée à jouer, mais ils créent une dépendance car ils stimulent la réflexion et défient notre connaissance du vocabulaire portugais et anglais. Ils sont, en plus du jeu, un excellent moyen d’élargir notre vocabulaire de manière ludique.

Terme

Les mots du jeu Termo sont en portugais. Chaque mot caché a 5 lettres qu’il faut ensuite découvrir et pour cela il y a de l’aide.

On essaie un premier mot, par exemple « PANIER » et on clique sur ‘Entrée’. Comme nous pouvons le voir, seule la lettre « A » apparaît en jaune, ce qui signifie que la lettre existe dans le mot, mais pas dans cette position, nous devons donc la déplacer.

Ensuite, nous essayons le mot « PARDO » et, cette fois, deux lettres apparaissent en vert, ce qui signifie que les lettres existent dans le mot et qu’elles sont exactement à cette position. Il faut donc trouver un mot de cinq lettres, dont la seconde est le « A » et la dernière est le « O » : _A_ _O.

Si on regarde le clavier, les lettres qui n’existent pas s’assombrissent, les lettres qui existent mais qui sont dans la mauvaise position apparaissent en jaune, et celles qui existent et qui sont dans la bonne position apparaissent en vert.

Dans Term et Wordle, les lettres qui n’existent pas dans le mot peuvent continuer à être utilisées pour savoir si d’autres lettres existent dans le mot inconnu.

Bien sûr, maintenant nous n’allons pas dire quel est le mot, et nous laissons le défi au lecteur, qui peut jouer via le lien ci-dessous.

TERME

wordle

C’est le jeu original qui a donné naissance à la version portugaise Termo. Dans Wordle, les mots sont en anglais, ce qui finit par augmenter le degré de difficulté, du moins pour une partie de la population, car la quantité de vocabulaire dont ils disposent dans cette langue est plus faible.

Comme nous pouvons le voir, en termes d’apparence, les jeux sont tous similaires et le mot a également 5 lettres. Alors, essayons le mot « ESPACE ». De cette façon, le jeu nous indique que la lettre « S » existe et se trouve au bon endroit, car elle apparaît peinte en vert. Les lettres restantes n’existent pas dans le mot et nous devons donc en essayer d’autres.

Cette fois, nous allons utiliser le mot « SLIME », car nous pouvons revenir à l’utilisation de lettres qui n’existent pas, mais comme une aide pour découvrir des lettres qui existent. Avec ce nouveau mot, nous avons vérifié qu’il a aussi la lettre « I » dans la bonne position et qu’il y a la lettre « L », mais pas dans cette position.

Ainsi, le joueur doit trouver le mot S_I_ _, où il correspond au ‘L’ en quatrième ou cinquième position. Ou dans les deux positions, car il peut répéter des lettres.

Encore une fois, nous ne révélerons pas le mot, et nous vous laissons ici le défi de jouer et de découvrir les deux mots d’aujourd’hui ! Il est important de mentionner que dans les deux matchs, il n’y a que six tentatives. Bonne chance!

wordle

Un mot par jour, tu ne sais pas à quel point ça te ferait du bien !