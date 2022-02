Porter un smartphone dans la chambre peut entraîner l’obésité et le diabète, selon une étude

Cela peut sembler étrange, mais la vérité est qu’un rapport récent indique que le port d’un smartphone dans la chambre peut favoriser le développement de l’obésité et du diabète.

Selon les détails, tout est lié à la sécrétion de mélatonine qui pourrait être affectée par cette habitude pratiquée par la plupart des utilisateurs.

Porter un téléphone dans la chambre peut causer l’obésité et le diabète

Un rapport récent indique que charger des smartphones dans la chambre peut affecter la sécrétion de mélatonine et, par conséquent, provoquer l’obésité et/ou le diabète. Selon les informations, des chercheurs britanniques ont montré qu’un environnement sombre pendant le sommeil est propice à la production de mélatonine par l’organisme. Cela favorise le métabolisme des êtres humains et améliore également leur qualité de sommeil.

Cependant, si vous chargez votre smartphone sur quatre, cette habitude peut affecter la sécrétion de mélatonine dans le corps, ce qui peut alors entraîner certaines conséquences comme l’obésité et le diabète.

L’étude indique qu’en veille, la valeur du rayonnement électromagnétique du smartphone est de 2,3 miligauss. Mais il augmente à 3,4 miligauss après avoir connecté l’équipement au chargeur. De plus, les valeurs de rayonnement électromagnétique du téléphone à une distance de 5 cm, 10 cm et 15 cm sont respectivement de 1, 0,5 et 0,3 miligauss. C’est-à-dire que plus on est éloigné de l’équipement, plus la valeur du rayonnement électromagnétique est faible.

En bref, la suggestion des chercheurs est que l’utilisateur éteigne le smartphone lorsqu’il va dormir. Et si vous ne voulez pas faire cela, il est suggéré de ne pas emporter l’équipement dans la chambre, et encore moins de le mettre sur le lit, à côté de l’oreiller.

Mais si vous avez l’intention de maintenir cette habitude, vous aurez au moins l’information et la conscience qu’une telle action générera un rayonnement électromagnétique, même si vous ne décrochez pas le smartphone. Et la même chose peut arriver avec un équipement autre que le téléphone.

Ces nouvelles études s’inscrivent dans la lignée d’autres menées en 2014 par une équipe de chercheurs de l’Université de Grenade mais aussi de l’Université de Manchester où il a été conclu que l’utilisation d’un ordinateur ou d’un smartphone la nuit pouvait provoquer l’obésité.