États-Unis : le coût du retrait et du remplacement des téléphones chinois a augmenté de plusieurs millions de dollars

Nous savons très bien que la relation entre les États-Unis et la Chine n’est pas la meilleure. Et en ce qui concerne le monde technologique, ces différends ont même conduit le pays de Joe Biden à interdire complètement l’action de certaines marques du pays, comme Huawei.

Cependant, selon des données récemment publiées, le coût actuel du retrait et du remplacement d’un smartphone chinois des réseaux d’opérateurs a augmenté de millions de dollars américains. Et si l’estimation en 2020 était de 1,8 milliard de dollars, elle tourne maintenant autour de 5,6 milliards de dollars.

États-Unis : 5,6 milliards de dollars pour supprimer et remplacer les smartphones chinois

Le coût estimé du remplacement des équipements Huawei et ZTE sur les réseaux américains a considérablement augmenté. Ce vendredi (4), la présidente de la Federal Communications Commission, Jessica Rosenworcel, a déclaré au Congrès que les fournisseurs avaient demandé un remboursement de 5,6 milliards de dollars (~ 5 milliards d’euros), pour retirer et remplacer les équipements jugés dangereux par le gouvernement américain.

Selon les informations fournies par The Verge, il y a deux ans, en 2020, on estimait que la valeur totale de cette mesure serait de 1,8 milliard de dollars (~1,57 milliard d’euros), et en décembre À partir de 2020, le Congrès a prévu 1,9 milliard de dollars à cet effet (~1,66 milliard d’euros).

Rosenworcel a déclaré vendredi dans un communiqué que la FCC avait reçu «plus de 181 demandes d’opérateurs qui ont élaboré des plans de retrait et de remplacement d’équipements sur leurs réseaux qui constituent une menace pour la sécurité nationale”. L’exécutif affirme également que «attend avec impatience de travailler avec le Congrès pour s’assurer qu’un financement suffisant est disponible pour ce programme afin de faire avancer les objectifs de sécurité du Congrès et de garantir que les États-Unis continuent de montrer la voie en matière de sécurité 5G.”.

Le programme de remboursement du réseau d’approvisionnement a été mis en œuvre après que les entités de renseignement ont fait part de leurs inquiétudes concernant les opérateurs construisant leurs réseaux 5G avec des équipements d’entreprises chinoises telles que Huawei.

Ce programme est conçu pour «rembourser les fournisseurs de services de communication avancés pour les frais raisonnablement engagés pour retirer, remplacer et éliminer l’équipement et les services de communication” de ZTE et Huawei.

Cependant, la facture finale ne sera peut-être pas de 5,6 milliards de dollars, car tout sera encore analysé.