Windows 11 va améliorer la personnalisation avec l’arrivée de stickers sur le bureau

L’un des aspects les plus critiqués de Windows 11 a été la personnalisation du système d’exploitation. Cependant, Microsoft semble en avoir pris note et s’efforce de donner plus d’options à l’utilisateur. L’une de ces nouveautés serait la possibilité de « coller » des autocollants sur notre fond d’écran.

Les autocollants arrivent sur Windows 11

On ne sait pas grand-chose de cette fonctionnalité, qui est apparue expérimentalement dans les versions récentes du canal Windows Insider Dev. Selon germonfait partie des options de personnalisation et, en gros, cela vous permettrait d’ancrer des émoticônes ou des GIF sur l’arrière-plan du bureau.

Cette fonction viendrait sur Windows 11 avec un petit éditeur de stickers qui vous permettra d’ajuster la taille et l’emplacement de ceux-ci. Les autocollants resteraient fixes sur l’écran, quel que soit le fond d’écran choisi.

Pour le moment, cette nouveauté n’est pas compatible avec l’utilisation de présentations d’images pour l’arrière-plan ou de plusieurs moniteurs… Ce qui indique le stade précoce de développement dans lequel se trouve cette fonctionnalité.

Bien que cela puisse sembler quelque peu inutile, rappelons que Microsoft mise beaucoup sur le segment éducatif avec Windows 11 SE et une large gamme d’appareils. Tout semble indiquer que cette fonctionnalité se concentre sur ce marché, permettant aux plus petits de personnaliser leur appareil, de la même manière qu’ils le feraient avec leur bureau.

De plus, les administrateurs système ont la possibilité d’activer ou de désactiver cette fonctionnalité via une stratégie nommée Education\AllowStickers.