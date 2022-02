Au Portugal, à l’instar de ce qui se passe en Europe, les ventes de véhicules électriques ont explosé. En décembre 2021, les ventes de véhicules électriques ont même dépassé celles du diesel.

Mais saviez-vous que les véhicules électriques doivent avoir une étiquette d’identification ?

Les véhicules électriques doivent avoir un badge d’identification bleu (sceau) placé dans le coin inférieur droit du pare-brise, afin qu’ils puissent circuler sur la voie publique ou se garer dans des zones destinées aux véhicules électriques.

Ce badge permet, par exemple, au véhicule de se garer dans les zones de recharge pour véhicules électriques, de bénéficier de tarifs réduits ou d’exemption de stationnement payant dans plusieurs communes du Portugal.

Le signe pour les véhicules électriques n’a pas de coût supplémentaire et doit être demandé en remplissant le formulaire, qui se trouve à l’annexe I du DL nº 90/2014, et qui doit ensuite être remis à un service régional de l’Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT).

Voitures électriques : Documents nécessaires pour demander le badge d’identification

Modèle de demande 13-IMT rempli et signé par le propriétaire, avec demande de plaquette d’identification de véhicule électrique ;

Photocopie du certificat d’immatriculation du véhicule (dans le champ carburant, l’information « électrique » ou « elec/gasoli » doit être incluse );

Affichage du document d’identification ;

L’étiquette doit être apposée sous une forme inamovible (en matière autocollante) et dans des conditions de conservation adéquates. Il doit être placé dans le coin inférieur droit du pare-brise. Aucun autre caractère ou symbole ne peut être apposé sur l’étiquette.

S’il n’est pas possible de prouver que vous possédez une voiture électrique, vous pouvez être condamné à une amende d’un montant variant entre 60 et 300 euros, conformément à l’article 50, paragraphe 1, point f) et à l’article 70, n.º 2 du le code de la route qui réglemente l’interdiction de stationnement dans les aires exclusivement réservées aux véhicules de certaines catégories.