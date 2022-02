Un simple script est devenu l’arme parfaite contre tous ceux qui spamment WhatsApp

Nous sommes de plus en plus exposés et accessibles afin que nous puissions être contactés même par ceux que nous ne connaissons pas. WhatsApp, Telegram, Signal et de nombreux autres services dépendent uniquement de la connaissance de notre numéro de téléphone.

Cela conduit à des cas d’abus et de spam authentique, dans lesquels les utilisateurs sont constamment sous pression. Un programmeur brésilien a décidé de prendre les choses en main et a résolu le problème de manière simple, rapide et directe.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une pratique très courante dans notre pays, au Brésil, WhatsApp est une forme de communication que toutes les entreprises et entités utilisent. Il s’agit d’un moyen simple et même pratique d’établir des contacts, tant qu’ils ne deviennent pas abusifs et même élevés à la catégorie des spams.

C’est ce qui est arrivé au programmeur Yago Moura, qui après avoir demandé avec insistance et politesse de le retirer des listes de contacts. Alors que les tentatives de communication et de spam se poursuivaient, il a fini par prendre l’affaire en main.

Comme il le rapporte sur son compte TikTok, il a suffi d’un simple script trouvé sur Internet et le problème a été résolu en quelques minutes. Avec la version web de WhatsApp ouverte et cette aide précieuse, une revanche presque parfaite a commencé.

Ce que fait ce script, et il existe plusieurs versions sur GitHub, c’est qu’il envoie l’intégralité du script Shrek de manière rythmée et rapprochée. Pour chaque ligne de ce texte, un message est envoyé au destinataire, jusqu’à ce que le destinataire en ait marre et finisse par bloquer l’expéditeur. A ce moment, le résultat escompté est atteint.

Le résultat était si parfait que Yago Moura a fini par publier plusieurs vidéos sur son compte TikTok expliquant comment ils peuvent faire de même. Les réactions ont été mitigées, mais la plupart ont manifesté leur soutien et leur intérêt pour cette forme de vengeance.

Si vous avez l’intention d’utiliser cette solution, vous devez vous rappeler que WhatsApp a des règles et des limites pour ce type de mesure. Ils ne doivent pas être utilisés dans les conversations qu’ils initient et, dans la mesure du possible, doivent être utilisés dans des situations extrêmes et où la raison et la politesse n’ont pas fonctionné.