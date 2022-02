Grille-pain Smeg Dolce & Gabbana : Quelqu’un a-t-il de la monnaie de rechange ?

La plupart des grille-pain que j’ai possédés dans ma vie ont été fonctionnels – et plutôt laids. À un moment donné, je me suis offert un grille-pain avec une vitre en guise de régal visuel : regardez le tanneur au travail. S’il n’avait pas pris trois fois plus de temps que mon grille-pain à 20 euros du discounter, je l’aurais peut-être même gardé. Sinon, pour moi, un grille-pain n’était qu’un grille-pain dont je ne pensais même pas qu’il pouvait être beau. Jusqu’à ce que je croise ce grille-pain Smeg Dolce & Gabbana dans un grand magasin l’autre jour.

Un grille-pain peut être joli aussi

Oui, tu l’as bien lu. Un grille-pain décoré par la marque italienne de mode haut de gamme Dolce & Gabbana. Et tu peux penser ce que tu veux d’elle. Mais ce grille-pain, qui a été créé en coopération avec Smeg, a l’air vraiment bien. Il donnerait vie directement au monochrome de ma cuisine.

Le fabricant d’appareils électroménagers Smeg est connu pour ses designs accrocheurs et harmonieux.

La série Smeg Dolce & Gabbana a été créée il y a quelques années et est l’une des nombreuses éditions spéciales. Smeg les a conçus avec Coca Cola, Dolce & Gabbana, Disney et en partie tout seul. L’intention dans chaque cas : être coloré. Vous ne voyez pas cela très souvent avec les appareils électroménagers, peut-être à part les appareils de cuisine de Gorenje, KitchenAid – et bien sûr Smeg, qui sont au moins monochromes.

Quand j’ai regardé le prix du grille-pain compact Smeg Tsf01dgeu Dolce & Gabbana décor, je me suis demandé s’il pouvait faire autre chose que griller. Préparer le dîner et mettre les enfants au lit en même temps. Car Smeg aimerait en voir plus de 500 euros.

Grille-pain Dolce & Gabbana : le joli coûte cher

C’est beaucoup pour un grille-pain, d’autant plus qu’après avoir regardé la fiche technique, il ne sait vraiment pas faire autre chose que ce qu’un grille-pain ordinaire peut faire : décongeler, réchauffer et : fonction bagel. Sinon 6 niveaux de torréfaction, un bac à miettes en acier inoxydable et – d’accord – des boutons de commande éclairés. Mais avec 1 mètre même pas un cordon d’alimentation particulièrement long.

Une fonction peut encore être à bord que tous les grille-pain n’ont certainement pas : le centrage automatique des tranches de pain grillé, bien que cela ne signifie pas grand-chose. Le centrage seul peut provoquer la forme concave des fentes de toast. Hormis le décor, le grille-pain Dolce & Gabbana est un grille-pain tout à fait normal.

La gamme d’appareils de cuisine Smeg avec le grille-pain Dolce & Gabbana

Mais regardons un peu plus loin : ce grille-pain est intemporel. Il ne s’arrêtera pas de fonctionner à un moment donné car il ne reçoit plus de mises à jour. Il n’en a pas besoin. Et c’est plus qu’un grille-pain, c’est un objet de décoration fonctionnel.

Ou pour le dire autrement: 500 euros, c’est au moins 5 fois trop pour moi personnellement pour ce que je dépenserais moi-même pour un grille-pain décoratif. Mais j’aime vraiment ce que fait Smeg. J’espère que la décoration d’appareils électroménagers avec des designs vraiment fantaisistes fera son chemin.

Les éditions spéciales ne sont pas uniques

D’autres fabricants ont également des éditions spéciales dans leur gamme. Il suffit de penser à la série VW Bulli de Gorenje, la série Icona de DeLonghi, par exemple avec des bouilloires et des grille-pain au moins dans un style rétro monochrome et – encore et encore – des appareils de Smeg.

Série Gorenje VW Bulli

Incidemment, Smeg propose également d’autres appareils électroménagers de style décoratif. Comprenant une bouilloire, un presse-agrumes, une machine à porte-filtre, une hotte aspirante (!) – et un grille-pain. Oui, tout est définitivement dans la gamme de prix de luxe, mais aussi incroyablement beau. Qu’est-ce que vous voulez dire ? Un beau design peut-il vous coûter quelque chose ? Peut-être même un demi-millier pour un grille-pain ? Dites le nous dans les commentaires!