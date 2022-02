Google a commencé à apporter les nouvelles de Wear OS 3 aux anciennes montres intelligentes

Lorsqu’il a révélé Wear OS 3 et ses nouvelles, Google a apporté de mauvaises nouvelles aux utilisateurs qui avaient des smartwatches avec l’ancien système. Ceux-ci ne recevront pas la mise à jour vers la dernière version, ce qui en a laissé beaucoup mécontents.

Maintenant que la nouvelle version est sortie et utilisée dans les nouvelles smartwatches, Google semble avoir une surprise pour ses utilisateurs. Les modèles plus anciens reçoivent certaines des nouvelles fonctionnalités présentées, même dans l’ancienne version.

Tous les changements visuels que Google a mis dans Wear OS 3 avaient déjà été vus dans la version précédente. Les mises à jour les plus récentes de certaines applications dédiées aux smartwatches ont apporté ces changements et ont montré qu’il y avait encore de la place pour des changements importants.

On s’attendait à ce que ce changement ne concerne que ce domaine d’applications, mais ce n’est apparemment pas vrai. Selon ce qui a été découvert récemment, les nouvelles se poursuivent, bien que dans une zone que peu visitent, étant passées inaperçues.

La nouveauté est arrivée avec une nouvelle mise à jour de l’application Wear OS et qui accompagne le système de Google dédié aux smartwatches. Cela s’avère être un moyen de mettre à jour le système lui-même et c’est pourquoi il a fini par apporter des nouvelles à l’interface Wear OS 3.

Ce n’est que dans la zone associée aux notifications de ce système Google que nous pouvons désormais trouver la nouvelle image. Les différentes options et boutons pour activer les notifications peuvent désormais être utilisés avec la nouvelle interface. Celui-ci contient les options et une nouvelle couleur est présente. On note tout de même la présence de l’horloge en haut, comme on l’a déjà vu.

On s’attend à ce que ce changement évolue et que toutes les options de Wear OS obtiennent cette nouvelle image qui a maintenant fait ses débuts. Il reste encore beaucoup de travail dans ce domaine, mais cela devrait être rapide jusqu’à ce que Google puisse complètement changer Wear OS.

Ce scénario est bien loin de ce que Google présentait au départ. Il est passé d’une solution qui n’allait pas être mise à jour à un changement en cours qui changera complètement Wear OS et les smartwatches qui sont sur tous les poignets.