Samsung Galaxy S22 : Succès en route ? 20% se disent prêts à en acheter un

Il reste très peu de temps pour que le nouveau Galaxy S22 de Samsung soit présenté et tous ses arguments connus. La marque mise beaucoup sur cette nouvelle ligne et veut en faire son porte-drapeau pour les mois à venir.

On s’attend à ce que le marché reçoive cette nouvelle avec beaucoup d’effusion, comme cela s’est produit ces dernières années. Une étude récente a montré qu’1 utilisateur d’Android sur 5 souhaite changer de smartphone et optera pour le Samsung Galaxy S22.

Samsung pariera très haut sur ses nouveaux modèles de smartphones. Le Galaxy S22 devrait être dévoilé le 9, avec les différents modèles ayant un point fort important, avec de nombreuses améliorations et quelques nouveautés importantes.

Bien sûr, avec cette orientation de Samsung, il espère augmenter les ventes, augmentant ainsi la position de la marque sur le marché. Selon ce que SellCell a évalué maintenant, cette gamme de smartphones devrait répéter le succès des années précédentes, avec des ventes élevées.

Cette société de vente de smartphones d’occasion a interrogé 11 000 utilisateurs d’Android dans une nouvelle enquête pour évaluer l’adoption du Galaxy S22. Parmi toutes les personnes consultées, 20% ont révélé avoir l’intention d’échanger leur smartphone contre l’une des nouvelles propositions de Samsung.

C’est sans aucun doute un nombre élevé et cela montre comment Samsung devrait avoir un nouveau lot de smartphones à succès entre les mains. Dans les modèles précédents, ce scénario s’est produit et devrait être répété avec les nouvelles propositions.

Encore plus intéressante est l’adhérence que le modèle haut de gamme devrait avoir. Le Galaxy S22 Ultra dont on parle beaucoup a captivé la plupart des répondants et est arrivé en tête de la liste des favoris avec 44 %. Le modèle de base suit, le Galaxy S22 avec 30% et enfin nous avons le Galaxy S22 Plus qui a séduit 25% des utilisateurs d’Android.

Ces données, bien que limitées aux États-Unis et au nombre de répondants, montrent un scénario important pour Samsung. Les ventes devraient monter en flèche peu après sa présentation, démontrant que tout ce qui a été révélé au cours des derniers mois a captivé les acheteurs potentiels.