La calculatrice pour iPad qu’Apple n’a jamais voulu sortir est enfin arrivée en tant qu’application Web Google

Apple, peut-être pour faire de la place aux développeurs de l’App Store, n’a jamais publié d’application de calculatrice native pour l’iPad. Contrairement à iOS, sur la tablette de l’entreprise, si nous voulons avoir une calculatrice, nous devons installer des applications tierces. Bien sûr, il y en a beaucoup et chacun d’excellente qualité. Certaines sont gratuites, mais elles apportent de la publicité et l’utilisateur d’Apple n’aime pas la pub dans les applications. Google s’est inspiré de l’application iPhone et a lancé une application Web Calculatrice très intéressante.

Si vous avez un iPad, vous aimerez cette astuce. Si vous ne l’avez pas, vous pouvez également l’utiliser au quotidien.

La calculatrice iPad que nous voulons est fabriquée par Google.

L’iPad est un outil formidable. Un appareil qui peut être adapté à tout type de service, en raison de son énorme fiabilité, de sa durabilité et de ses services actuellement déjà développés pour cette plate-forme. Avec l’arrivée des applications Web, de nombreux logiciels uniquement dédiés à Windows ont commencé à fonctionner sur la tablette d’Apple, élargissant considérablement sa portée.

Donc, dans iPadOS, il n’y a pas de calculatrice nativement. Malgré cela, dans l’App Store, il existe des applications de calculatrice pour tous les goûts et tous les besoins. Du plus complet au plus simple. Mais celui-ci de Google est très bon et gratuit.

Donc, heureusement, Google a créé une excellente calculatrice pour ChromeOS qui fonctionne dans n’importe quel navigateur. Ainsi, l’utilisateur peut le trouver sur https://calculator.apps.chrome et peut ensuite enregistrer cet onglet sur l’écran d’accueil de l’iPad. Voir ci-dessous comment procéder.

Vous pouvez également ajouter cette adresse à vos favoris et l’enregistrer dans Safari ou Chrome.





Cette calculatrice est fabriquée par Google, elle n’a donc pas le langage de conception d’Apple, mais elle est toujours très bien faite. Et comme il s’agit d’une application Web progressive (PWA), elle est entièrement fonctionnelle hors ligne, tant qu’elle est déjà chargée dans le navigateur. Ainsi, l’utilisateur peut l’utiliser comme s’il s’agissait d’une application native.

Peut-être qu’Apple publiera enfin une application de calculatrice pour iPad dans iPadOS 16, mais après 12 ans, nous n’avons pas retenu notre souffle. Donc jusque-là, celui de Google est une excellente option.