Combien coûte la fabrication d’une Tesla ?

Ces derniers jours, de nombreuses informations ont été partagées sur les résultats, les objectifs et les projets futurs de Tesla. Toutes les informations révélées dans le rapport trimestriel et dans le rapport annuel du géant, ont attiré ses plus grands fans sur les nouvelles et les révélations qui sont faites.

Cependant, des informations non publiées attirent beaucoup l’attention et concernent le coût de fabrication d’une Tesla et les bénéfices que la société d’Elon Musk tire de chaque voiture.

Dans le rapport annuel, Tesla a annoncé une augmentation de sa marge bénéficiaire de 29,2 % au troisième trimestre, soit la plus élevée de son histoire, dépassant tous les autres constructeurs automobiles. L’autre variable qui augmente le taux de profit est un faible coût de production. Et c’est la seule chose que nous ne savions pas jusqu’à présent, mais comme nous le verrons, nous devrons nous contenter d’un nombre peu clair.

Tesla a annoncé que le coût moyen de fabrication d’une voiture est de 36 000 dollars (environ 32 000 euros). Ce chiffre inclut tous les coûts et dépenses directement liés à la production, il n’inclut pas les coûts de marketing, de transport ou de vente.

Comme nous le savons déjà, la vente se fait directement via le site officiel et Tesla ne fait pas de publicité pour ses voitures. Le prix n’est pas non plus associé à un modèle spécifique, c’est une moyenne. Le modèle le plus cher, le Model Y, démarre à 64 000 euros et les Model X et S, bondissent déjà à 100 000 et 110 000 euros. Le modèle le moins cher de Tesla, le Model 3, coûte 46 990 euros, ce qui en fait un bénéfice déjà impressionnant.

Le directeur financier de Tesla, Zach Kirkhorn, s’attend à continuer d’augmenter ses marges à mesure que le volume des ventes augmente et à améliorer ainsi son bénéfice d’exploitation.

Améliorations de la production de Tesla

Le nouveau processus de construction monobloc permettra une production plus rapide et plus rentable. De nouvelles batteries structurelles intégrées au châssis amélioreront l’autonomie et réduiront les coûts de production de 14 %.

Avec le démarrage de la production dans les nouvelles usines du Texas et de Berlin et leurs nouvelles méthodes de production, les coûts seront encore plus bas. Tout cela souligne l’idée de Tesla de construire une voiture si différente des marques traditionnelles qu’il est même difficile de croire que c’est possible.

