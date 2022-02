De nouvelles images graphiques Intel Arc Alchemist apparaissent en ligne

Ce n’est plus une nouvelle pour personne, notamment pour les utilisateurs plus attentifs à l’actualité du monde hardware, qu’Intel se concentre sur le développement de ses nouvelles cartes graphiques. C’est un nouveau pari du géant californien qui, en plus du marché des processeurs, vise désormais à s’attaquer à la concurrence des puces graphiques.

De cette façon, nous apprenons progressivement à connaître plus de détails sur le nouvel équipement. Et récemment, de nouvelles photographies du GPU Intel Arc Alchemist ont été publiées sur Internet.

Nouvelles images du GPU Intel Arc Alchemist révélées

Récemment, quatre nouvelles images de la carte graphique Arc Alchemist d’Intel ont été publiées. Trois des images ont été révélées par VideoCardz et une dernière via le serveur Discord d’Intel. Selon les informations, le modèle semble être la troisième version technique du GPU.

Les images photographiées semblent avoir au moins 8 modules de mémoire, ce qui suggère qu’il pourrait s’agir d’une carte graphique haut de gamme avec 16 Go de mémoire, ou d’une avec 12 Go. Comme nous pouvons le voir sur les images, la puce a deux ventilateurs, chacun avec 9 hélices. Il dispose également de trois entrées pour DisplayPort et une pour HDMI. L’Intel Arc Alchemist comportera un connecteur d’alimentation à 6 broches et un à 8 broches.

Dans une première analyse visuelle, elle ressemble aux autres cartes graphiques, avec un design intéressant, avec des ondulations qui suivent la forme des ventilateurs, comme si le matériel lui-même bougeait.

Un changement de ce modèle maintenant révélé à d’autres déjà divulgués précédemment, est le fait qu’il est noir, alors que les précédents avaient une couleur argentée.

L’image suivante est alors la quatrième divulgué qui est apparu sur le serveur Discord d’Intel.

Le GPU d’Intel a été introduit en août 2021 et sera alors directement en concurrence avec les cartes graphiques Nvidia GeForce et AMD Radeon. Les premiers modèles devraient arriver sur le marché au premier trimestre 2022.