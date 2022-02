Microsoft dément les rumeurs sur HoloLens et Business Insider répond

Il y a quelques jours, nous avons fait écho à la nouvelle choquante publiée par Business Insider sur l’apparente « guerre civile » qui existe actuellement au sein de Microsoft entre les divisions HoloLens et Mixed Reality et qui, apparemment, aurait conduit à l’annulation de l’HoloLens 3 et à la migration de nombreux travailleurs à d’autres entreprises comme Meta.

Désormais, c’est Alex Kipman, ingénieur et « père » d’HoloLens, qui a voulu sortir des rumeurs sur Twitter, nous avertissant de ne pas « croire tout ce que nous lisons sur internet ». Kipman assure que HoloLens est en bonne santé et qu’il y a eu de fausses rumeurs sur l’annulation de HoloLens 2 dans le passé.

ne croyez pas ce que vous lisez sur internet. #HoloLens va très bien et si vous recherchez sur Internet, ils ont également dit que nous avions annulé #HoloLens2… dont j’ai vérifié la dernière fois que nous avons expédié avec succès[)-)[)-) — Alex Kipman (@akipman) 3 février 2022

Business Insider contre-attaque : « HoloLens 3 est mort »

La réaction de Business Insider n’a pas été faite pour supplier et ils ont publié plus de données à ce sujet. Ainsi, ils s’assurent que le nom de code de l’HoloLens 3 annulé a été Calypso et que toutes les personnes qui travaillaient sur le projet ont été réaffectées à d’autres groupes de travail ou ont quitté l’entreprise.

Le portail d’actualités a également partagé plus de détails sur l’accord de Microsoft avec Samsung concernant la réalité augmentée. Selon eux, ils travailleraient sur des écouteurs avec un ensemble d’écrans à l’intérieur et qui fonctionneraient en connexion avec un smartphone Samsung. Ceci, sauf surprise majeure, signifierait qu’Android serait le système d’exploitation choisi. Par conséquent, des doutes raisonnables surgissent quant à l’avenir de Windows en termes de réalité augmentée.

Enfin, Business Insider mentionne que Microsoft explorerait le concept d’un casque dans lequel à la fois le système d’exploitation et les données seraient diffusés directement depuis le cloud. Il n’est pas clair si cet appareil utiliserait Windows 365 ou un autre type de solution basée sur le cloud.

En tout cas, Business Insider a voulu réaffirmer son rapport initial face aux propos de Kipman et apporter plus de lumière sur la question. Seul le temps nous dira s’il y avait autre chose derrière ces mouvements ou si nous sommes face à l’énième produit mort de Redmond.