Twitter étend le bouton « Je n’aime pas » sur les publications à tous les utilisateurs

Depuis longtemps, les utilisateurs des réseaux sociaux les recherchaient pour créer des boutons permettant de donner un avis « je n’aime pas ». En règle générale, il n’est possible d’appliquer qu’un like, augmentant encore plus la publication dans ces lieux.

Après plusieurs tentatives par d’autres réseaux, Twitter vient de franchir une étape importante. Son bouton « je n’aime pas » a été étendu à encore plus d’utilisateurs et sera disponible pour que chacun puisse donner son avis sur les publications. Cependant, il y a un détail très intéressant.

La discussion sur l’existence d’un bouton « je n’aime pas » sur les réseaux sociaux dure depuis plusieurs années sur Internet. De nombreux utilisateurs veulent pouvoir donner un vote négatif à chaque publication et montrer qu’ils n’aiment pas ce qui est publié.

Généralement, tout indique une évaluation positive ou un soutien pour ce qui est publié. Cet aspect a déjà été traité par Twitter pendant environ 1 an, dans un groupe limité d’utilisateurs, mais a maintenant été étendu à beaucoup plus, à l’échelle mondiale.

Nous avons beaucoup appris sur les types de réponses que vous ne trouvez pas pertinentes et nous étendons ce test –– vous êtes plus nombreux sur le Web et bientôt iOS et Android auront la possibilité d’utiliser le vote négatif sur les réponses. Les votes négatifs ne sont pas publics, mais ils nous aideront à nous informer du contenu que les gens veulent voir. https://t.co/g8LcTpQqDv pic.twitter.com/wm5MmdR4Xh — Assistance Twitter (@TwitterSupport) 3 février 2022

C’est quoi ce réseau social maintenant révélé était la disponibilité de son nouveau bouton « je n’aime pas » de manière généralisée et pour tout le monde. Elle est encore limitée au navigateur, mais sera bientôt étendue à Android et iOS.

Les tests de Twitter ont montré que ce bouton « Je n’aime pas » ne semble pas être utilisé pour critiquer le contenu. Il est principalement utilisé pour montrer ce que les utilisateurs ne veulent pas voir et veulent être absents de leur flux.

Ainsi, Twitter a décidé que cela sera utilisé pour contrôler ce qui est montré aux utilisateurs, en plus d’autres variables. Fait intéressant, tous les votes donnés par le bouton « Je n’aime pas » ne seront pas affichés dans les réponses et les publications de ce réseau social.

C’est un changement important par rapport à Twitter, car il donne plus de voix aux utilisateurs. Même s’il n’est pas visible, il est désormais possible de dire « je n’aime pas » n’importe quel post ou réponse trouvé sur ce réseau social.