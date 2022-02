Attention, des AirTags modifiés pour être silencieux et quasiment indétectables sont déjà vendus

Apple a créé les AirTags avec un objectif clair. J’ai voulu créer un réseau d’identifiants permettant aux utilisateurs de retrouver leurs objets simplement et rapidement, avec la possibilité de le faire même lorsqu’ils en sont éloignés.

Malheureusement, et comme vous pouvez le voir, les AirTags ont été utilisés illégalement et pour suivre les gens. Cette mauvaise intention a maintenant été élevée, ayant été trouvé en vente des AirTags modifiés pour être silencieux et donc presque indétectables.

Nouveaux cas d’abus d’AirTags

Le but du réseau Find et des AirTags est très clair. Son idée de base est d’aider les utilisateurs à retrouver leurs objets, largement et loin de leur présence physique, si nécessaire. Les cas d’abus se sont rapidement multipliés et sont déjà nombreux.

Un nouveau cas vient d’être révélé et il pose encore plus ce problème. Maintenant, ce n’est pas seulement l’utilisation abusive des AirTags pour suivre les utilisateurs, les voitures et autres, mais la vente de ces appareils modifiés pour être silencieux.

Devenir silencieux et presque indétectable

L’un des moyens trouvés par Apple pour aider à trouver les AirTags consiste à émettre un son lorsqu’ils sont perdus de connexion à votre appareil. De cette façon, ils sont simples à trouver, même par quelqu’un d’autre, puis à retourner.

Donc, et avec ce qui était en vente sur Etsy et eBay, ce son a disparu. Celles-ci étaient vendues 77,5 dollars, une valeur bien supérieure aux 35 € pratiqués par Apple. Son créateur a révélé que le changement avait été demandé par les clients et qu’il devait être utilisé dans des situations où ils devraient se taire et ne pas se consacrer à des actions illégales.

Apple donne des armes pour que vous puissiez les trouver

La vérité est qu’ils peuvent toujours être utilisés pour suivre les personnes et les biens, maintenant encore plus discrètement et silencieusement. Il existe des mesures pour protéger l’utilisateur, en utilisant des applications, mais elles sont actives dans de rares cas. Apple lui-même a un guide de confidentialité pour les AirTags.

C’est un autre cas dans la longue liste des utilisations abusives des AirTags. L’idée d’Apple a été rapidement déformée et c’est aujourd’hui presque un problème que l’entreprise a sous la main. Ainsi, et comme on peut le voir, ces balises sont facilement modifiables pour être quasiment indétectables.