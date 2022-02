Netflix a apporté plus de liberté avec une nouveauté demandée depuis longtemps par les utilisateurs

En tant que service de streaming le plus utilisé sur Internet, dans le domaine de la vidéo, Netflix met régulièrement à jour ses fonctionnalités. Celles-ci passent souvent inaperçues des utilisateurs, mais pas toujours utiles.

L’une de ces améliorations est désormais annoncée très discrètement et promet de faciliter la vie des utilisateurs. Désormais, ils peuvent enfin contrôler les séries et les films présents dans la zone où se trouve la liste de ce qui est regardé.

La nouveauté de Netflix vient maintenant changer la façon dont les utilisateurs gèrent le contenu qu’ils regardent. Chaque fois qu’ils interrompent un film ou une série, il est stocké dans la zone dédiée à cet effet et marqué comme « Continuer à regarder ».

Au fil du temps, les demandes pour pouvoir nettoyer cette dernière option se sont accumulées, notamment dans ce dernier domaine. Les utilisateurs veulent supprimer tout ce qu’ils ne veulent pas continuer à regarder ou qu’ils veulent supprimer définitivement de leur liste.

Hey @Netflix @NetflixUK Pouvez-vous nous donner une option « Supprimer de », afin que nous puissions supprimer toutes ces « suggestions » sur les différentes « listes » que A) Nous avons déjà regardées ou B) Nous n’avons pas l’intention de regarder. Ensuite, vos algorithmes peuvent faire de meilleures suggestions. #Juste une pensée Merci. – OSCAR .. (@ RACSO40) 1 décembre 2021

À l’écoute de ces demandes, et avec sa veine d’innovation, Netflix a décidé de se mettre au travail et a maintenant une nouveauté disponible. Enfin, la balise « Continuer à regarder » peut être supprimée de n’importe quel téléviseur, poursuivant ce qui existait déjà dans le navigateur et les clients mobiles.

L’option est accessible dans la fiche technique de n’importe quel film ou série en cours de visionnage. En cliquant sur cette nouvelle option, elle n’est plus sélectionnée et disparaît de la liste des utilisateurs, et peut être inversée à tout moment.

Ce sera le moyen le plus simple que Netflix ait trouvé pour donner aux utilisateurs la liberté qu’ils demandent et ainsi garder leur espace de séries et de films propre. Ils n’ont pas besoin de conserver un historique du contenu qu’ils ne verront certainement pas.

Testez ce changement et vous effacerez certainement beaucoup de ce que vous avez en attente de voir et que vous ne reverrez probablement jamais. Il fait partie du plan d’évolution de Netflix pour proposer une interface plus utile et certainement plus efficace.