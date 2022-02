OPPO Find X5 Pro – Spécifications complètes et images de pré-lancement

Toujours pas de date officielle pour son annonce, il est certain que, très prochainement, OPPO mettra sur le marché son prochain smartphone top. Dans les informations précédentes, l’information était déjà soulignée que Hasselblad serait également associé au développement des caméras de l’OPPO Find X5 Pro.

En plus de ces informations, de nombreuses autres spécifications et certaines images sont maintenant connues qui semblent révéler exactement ce qui va arriver.

Il y a quelques jours à peine, nous avons parlé de la version Pro de l’OPPO Find X5 avec la nouvelle que Hasselblad participerait au développement des caméras et des logiciels respectifs, ainsi que du nouveau OPPO MariSilicon NPU.

Maintenant, le site Web WinFuture a partagé plus d’informations. Le plus intéressant est le rendu des images qui révèlent son design. Apparemment, il n’y aura pas de révolution majeure à ce niveau, par rapport au modèle précédent. Le module caméra principal reste légèrement détaché, la caméra frontale perfore l’écran et les boutons restent dans la même position.

OPPO Find X5 Pro au-delà des images

En plus des images partagées, les détails exacts des spécifications ont également été révélés. Nous savons que ce modèle OPPO Find X5 Pro sera équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 1 et disposera de 12 Go de RAM. Le système d’exploitation Android sera amélioré par ColorOS 12.1.

L’écran sera de 6,7″ et sans surprise aura un taux de rafraîchissement élevé, 120Hz maximum.

Il y a aussi des informations selon lesquelles il aura une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide à 80W, aura des haut-parleurs stéréo et sera étanche à l’eau et à la poussière, avec un certificat IP 68.

Plus de détails sur les spécifications révélées suivent.

OPPO TROUVER X5 PRO Écran 6,7″, 120 Hz, 3216 x 1440 pixels, 526 ppp, LTPO AMOLED, Corning Gorilla Glass Victus, 10 bits Logiciel ColorOS 12.1 (basé sur Android 12) SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (octa-core, 64 bits) GPU Qualcomm Adreno 730 RAM et ROM 12 Go + 256 Go (non extensible) chambre principale 50 MP (Sony IMX766 1/1.56″, f/1.7, 10 bits, objectif 6P, 80° FOV), grand angle 50 MP (Sony IMX766 1/1.56″, f/2.2, 10 bits), téléobjectif 13 MP (Samsung S5K3M5, f/2.4) caméra frontale 32 MP (Sony IMX709, objectif 5P, 90° FOV, f/2.4) capteurs Empreintes digitales à l’écran, capteur géomagnétique, éclairage, proximité, accélération, gravité, podomètre, gyroscope OUAIS Double SIM (Nano) + eSIM Autres spécifications IP 68, USB OTG, reconnaissance faciale, haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos connectivité GPS, A-GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, 5G, USB Type C, WLAN AX, NFC, Bluetooth 5.2 batterie et chargement Li-Po 5000 mAh, charge rapide 80 W, charge sans fil dimensions 163,7 x 73,9 x 8,5 mm Poids 218 grammes

Le site avance que le smartphone devrait être lancé en juin, lors de la conférence MWC de Barcelone, bien que cet éloignement temporel, compte tenu de tout ce que l’on sait déjà, ne semble pas avoir beaucoup de sens. Il reste à attendre les informations officielles.