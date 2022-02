Clé à vie Windows 10 Pro à 13€ et Office Pro à 24€

Hub USB C 4 Ports Adaptateur de hub USB Type C vers USB 3.0 Compatible pour Macbook, Mac Pro/Mini, iMac, Surface Pro, XPS, Notebook PC, Clés USB, Disques durs Externes

✅【Hub USB - C étendu 4 en 1 Notre hub peut étendre un port USB C à 4 ports USB et vous aider à résoudre le problème des ports USB insuffisants de l'appareil. Connectez des périphériques USB A à votre ordinateur portable avec ce répartiteur USB C, par ex. Clé USB, souris, clavier, haut-parleurs, contrôleur de jeu, disque dur et de nombreux autres appareils prenant en charge OTG. ✅【Transfert de données haute vitesse】 La norme USB 3.0 peut théoriquement vous offrir une vitesse de transfert haute vitesse allant jusqu'à 5 Gbit/s et transférer des vidéos, des photos et des fichiers volumineux en quelques secondes. Votre efficacité au travail sera grandement améliorée. Alors que la vitesse théorique de l'USB 2.0 est de 480 Mbps. Les 3 ports USB 2.0 standard peuvent répondre à vos besoins d'extension multi-ports. ✅【Plug and Play】 Aucun pilote supplémentaire requis, l'extension USB C 3.0 est compatible avec Windows 10, 8, 7, Vista, XP Max OSx 10.6-10.12 ou supérieur Linux 2.6.14 ou supérieur. Branchez-le simplement sur le port USB 3.0 pour profiter de la synchronisation des données incroyablement rapide ! ✅【Conception compacte et légère】 Cet adaptateur USB C a un design élégant, est ultra mince et léger, a une coque en aluminium pour une meilleure dissipation de la chaleur. Et vous voulez aussi économiser de l'espace à la maison, il a l'air bien et a moins de ports, ce qui aide également lors du déplacement de l'ordinateur portable. Idéal pour la maison, le bureau et les voyages d'affaires. ✅【Large compatibilité】 Compatible avec MacBook Air / Dell XPS 15 / Microsoft Surface et de nombreux autres appareils avec un hub USB-C. Adaptateur portable câble répartiteur multi-hub USB à extension ultra-rapide pour PC, ordinateur portable, MacBook, PS3, Xbox, MAC, ordinateur portable, Mac Book, NetBook, tablette, etc.