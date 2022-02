Pour les JO d’hiver de Pékin, la torche olympique a été confiée à deux robots sous-marins

Les responsables de Pékin qui ont assisté à une répétition du sous-marin robotique ont décrit la performance comme « époustouflante et touchante ». Voici les détails.

Aujourd’hui, le coup d’envoi officiel des Jeux olympiques d’hiver de Pékin est donné et un relais de la flamme olympique sous-marine a été organisé pour l’occasion. Pour terminer, deux robots ont été immergés pendant trois jours dans les eaux de la rivière Yongding. Le premier des deux a reçu la flamme d’An Guoyu, le 254e relayeur humain, qui a ensuite fini entre les « mains » de l’autre compagnon métallique. Après avoir refait surface, le deuxième robot a ensuite passé le flambeau à An Yixiang, le 255e relayeur. Au total, 1 200 relayeurs ont pris part à la course de relais de cette année. Un nombre moins important que prévu, en raison de la réglementation anti-covid.

Les responsables de Pékin qui ont assisté à une répétition du sous-marin robotique ont décrit la performance comme « époustouflante et touchante », selon Insider. Le relais sous-marin avec les deux robots représente une grande nouvelle pour l’histoire des JO, même si ce n’est pas la première fois que l’on assiste à un voyage sous-marin de la torche olympique. Pour les Jeux Olympiques de Sydney en 2000, la biologiste marine Wendy Craig Duncan a nagé la célèbre torche le long de la Grande Barrière de Corail. Toujours aux jeux d’hiver de Sotchi 2014, deux plongeurs ont échangé des torches à 13 mètres de profondeur dans les eaux du lac Baïkal, en Russie. L’utilisation de robots n’est d’ailleurs pas exclusive aux JO d’hiver de Pékin : lors des jeux de Pyeongchang 2018 en Corée du Sud, la torche était portée par le Crabster, un droïde géant à six pattes destiné à l’exploration des grands fonds construit au Korean Institute of Ocean Science et technologie.

Les deux robots porte-flambeau vus en action ces derniers jours dans la rivière Yongding réaffirment l’attention de la Chine à la robotique. Un aspect déjà mis en avant par d’autres projets récemment annoncés, comme le robot capable de skier développé par une équipe de l’université Jiao Tong de Shanghai. Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme national « Jeux olympiques d’hiver avec la science et la technologie », soutenu par le gouvernement chinois.

