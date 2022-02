Les réactions aux messages arrivent sur WhatsApp : voici ce qu’elles sont

Les réactions sur WhatsApp incluront les emoji classiques « comme », le cœur, les emoji qui rient, les emoji surprise, les emoji qui pleurent, ainsi que les emoji « priez » et « high five ».

WhatsApp teste les réactions aux messages. La fonctionnalité devrait arriver prochainement via une mise à jour et semble s’inspirer de ce qui a déjà été vu sur Facebook, aussi bien dans les posts que sur Messenger. Selon WABetaInfo, les réactions incluront le classique « J’aime », le cœur, les emoji qui rient, les emoji surprise, les emoji qui pleurent, ainsi que les emoji « prie » et « high-five ». Ces réactions peuvent être utilisées pour interagir avec les messages reçus sans avoir à écrire.

Pour l’instant, leur utilisation est testée dans la version bêta de WhatsApp. On ne sait pas encore quand la nouvelle mise à jour déclenchera les réactions de tous les utilisateurs de l’application de l’écosystème Meta, mais cela ne devrait pas prendre trop de temps. Les leaders de l’industrie spéculent quelques semaines avant la publication de la mise à jour. Aussi parce que WhatsApp est déjà en retard sur l’un de ses principaux concurrents : Telegram. L’application basée en Russie a déjà introduit des réactions le 4 janvier, à la fois pour les conversations privées et pour les groupes. Depuis quelques heures, il a également annoncé l’arrivée de stickers animés. Cela met en évidence une concurrence de plus en plus féroce entre les applications de messagerie, notamment suite à l’abandon de WhatsApp par de nombreux utilisateurs après la mise en place d’une nouvelle politique de confidentialité. Cet espace comprend également Signal et les nouvelles applications nationales utilisées par les armées, comme c’est le cas en Suisse et en Inde.

Selon The Sun, la nouvelle fonctionnalité de réaction pourrait changer radicalement la façon dont les gens envoient des SMS. Au lieu de répondre par des mots, un double tap suffira pour interagir via les emoji. Une nouvelle simplification du langage et de la communication numérique ? Seul le temps répondra à l’impact de ces fonctionnalités.

Pendant ce temps, ceux qui veulent faire l’expérience des réactions sur WhatsApp peuvent télécharger la version bêta de l’application, disponible pour les appareils Android et iOS, bien qu’elle nécessite des processus de téléchargement différents selon le système d’exploitation de référence.