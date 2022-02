Ford veut réorganiser l’entreprise et va investir 20 milliards de dollars dans la production de voitures électriques

Ford s’est engagé à être un acteur important dans l’industrie de la voiture électrique. Preuve en est l’investissement de 20 milliards de dollars qu’elle est prête à faire, afin de réorganiser son activité vers l’augmentation de la production de ces véhicules.

Le constructeur entend bien prouver sa valeur à ses rivaux.

Ford a annoncé qu’il était prêt à investir jusqu’à 20 milliards de dollars dans la réorganisation de son entreprise. L’objectif est de parier sur l’industrie du tramway, en augmentant sa production. En outre, le fabricant envisagerait de développer certaines de ses activités liées à l’électricité en tant que SPAC, une société d’approvisionnement spéciale, pour attirer davantage d’investissements.

Comme l’a avancé Bloomberg, Ford a mis Doug Field, un ancien employé d’Apple et de Tesla, à la tête de la réorganisation. Cela comprendra une modification de ses usines, qui commenceront à produire plus de véhicules électriques, ainsi qu’à embaucher plus d’ingénieurs.

Plus que cela, le même organisme révèle que Ford a annoncé qu’il dépenserait 30 milliards de dollars dans le développement de véhicules électriques et autonomes jusqu’en 2025.

Selon le PDG de Ford, Jim Farley, le constructeur tente de changer d’approche, afin de montrer qu’il est capable de rivaliser avec ses rivaux. Selon The Verge, les investisseurs de Ford visent un avenir tout électrique et sont confiants dans les perspectives du constructeur pour cette industrie en plein essor.

Au passage, Ford a annoncé qu’il allait doubler son prochain pick-up électrique, le F-150 Lightning, et tripler la production de la Mustang Mach-E. De cette façon, il prévoit d’atteindre plus de 200 000 unités par an d’ici 2023.

Renforçant cette volonté et cette ambition, nous lui avons montré en juin que Ford avait produit plus d’unités Mustang Mach-E que son mythique modèle à essence. De plus, ce modèle était également la voiture électrique la plus vendue au Portugal lors de son mois de lancement.

