Vivez l’avenir aujourd’hui avec la réalité virtuelle et augmentée

L’émergence des nouvelles technologies a donné un nouveau souffle au monde des affaires. Les technologies immersives aident à rapprocher les consommateurs des produits, leur permettant d’interagir virtuellement avec eux et de connaître immédiatement toutes leurs caractéristiques et fonctionnalités.

Saviez-vous que 57% des grandes marques ont déjà adopté les technologies immersives pour se rapprocher de leur public et obtenir plus de résultats (Accenture, 2020) ? Et que 70% des consommateurs seront plus fidèles aux marques qui proposent des expériences de Réalité Augmentée (ZDNet, 2021) ?

Le monde est de plus en plus numérique et il existe plusieurs technologies qui peuvent aider à tirer parti des affaires. L’utilisation des technologies de réalité augmentée et virtuelle offre une expérience unique aux consommateurs, qui connaissent mieux les produits en amont… mais ce n’est pas tout.

Réalité virtuelle vs réalité augmentée

La réalité virtuelle (VR) est une simulation ou une recréation artificielle, générée par ordinateur, d’un environnement ou d’une situation réelle. Il soumet l’utilisateur à une expérience immersive, à travers des lunettes intelligentes, lui faisant ressentir l’expérience à la première personne, à travers une stimulation visuelle et auditive, se sentant proche de la réalité.

D’autre part, la réalité augmentée (AR) est une technologie qui crée des couches invisibles générées par logiciel sur des surfaces ou des objets dans le monde réel, les rendant plus significatifs et facilitant l’interaction avec eux. La technologie AR se développe rapidement et les grandes entreprises de l’industrie technologique l’utilisent déjà pour créer de nouveaux outils qui permettent à l’utilisateur d’obtenir plus d’informations sur ce qu’il voit.

Un exemple de réalité augmentée est au Centre d’interprétation du tapis d’Arraiolos, Dans cet espace muséal, sous le sol de l’église, il y a une découverte archéologique de colorants marocains qui peut être vue à travers la réalité augmentée et des expériences immersives à 360º.

Un autre exemple est la société britannique de canapés John Lewis & Partners, qui a lancé en 2020 une nouvelle technologie de réalité augmentée qui permet aux utilisateurs de voir à quoi ressemblent les canapés lorsqu’ils sont placés dans leur environnement domestique, sans avoir besoin de les acheter tout de suite.

Quand on parle de réalité virtuelle appliquée au domaine de l’entreprise, on voit que cela a été une technologie prépondérante en cette période de pandémie pour aider à booster les marques à distance. Par exemple, cette technologie permet de répliquer des showrooms d’entreprises et d’usines, garantissant ainsi que les visites de ces espaces sont maintenues via un ordinateur.

Dans le domaine de la santé, les hôpitaux peuvent maintenir les visites de leurs maternités dans un environnement virtuel et sûr et, dans l’enseignement, les écoles peuvent faire une présentation virtuelle aux étudiants potentiels et à leurs parents. Ce ne sont là que quelques exemples d’application de réalité virtuelle.

Grâce à l’utilisation de ces technologies, il est possible d’offrir des expériences géo-contextualisées avec du contenu à certains endroits d’un espace, de créer des expériences audio percutantes, de permettre aux visiteurs d’interagir avec les expériences tactiles d’un espace sans avoir besoin de toucher ni même de défi. les visiteurs lors d’une visite, leur permettant de gagner des points qu’ils pourront ensuite échanger contre des bons ou des cadeaux dans le magasin physique ou en ligne, parmi de nombreuses autres expériences.

De plus, avec toutes les informations disponibles, il est possible d’analyser la performance des expériences proposées au consommateur et de les optimiser à tout moment.

Metaverse, le monde virtuel qui reproduit la réalité à travers des appareils numériques

Dans le futur de la réalité augmentée et virtuelle, une technologie à garder en tête dans un futur proche est le métaverse. Cet environnement numérique qui connecte le monde virtuel au monde réel, offrant des expériences immersives à ses utilisateurs, permettra de fournir un contenu numérique persistant, décentralisé, collaboratif et interopérable qui croise le contenu physique en temps réel et augmente considérablement la capacité de calcul beaucoup plus grande que celle disponible aujourd’hui, changeant la façon dont les individus et les entreprises interagissent entre eux et avec le monde.

Au cœur du métaverse « se trouve l’idée qu’en créant un plus grand sentiment de présence virtuelle, l’interaction en ligne peut devenir beaucoup plus proche de l’expérience de l’interaction en personne ».

Facebook a récemment annoncé qu’il créera 10 000 nouveaux emplois dans l’Union européenne (UE) au cours des cinq prochaines années et placera la région au cœur de ses plans pour aider à construire le métaverse. Pour le réseau social, cette technologie « a le potentiel d’aider à ouvrir l’accès à de nouvelles opportunités créatives, sociales et économiques » et Facebook pense que les Européens façonneront le métaverse dès le départ.

Aussi, fin 2021, le jeu Fortnite a créé un métaverse où il a donné une série de concerts invitant les joueurs à entrer dans ce monde virtuel et à interagir avec lui tout en profitant du concert.

Le potentiel des expériences immersives avec la 5G

La 5G commence maintenant à prendre vie à travers le monde. Le Portugal est en passe d’adopter la technologie et d’en tirer profit.

Ces dernières années, le développement technologique des entreprises a connu une forte croissance et la 5G est désormais le moteur de ce développement et de cette innovation, étant un élément fondamental du parcours de transformation numérique des entreprises.

La 5G ajoute également de la valeur à d’autres technologies que de nombreuses entreprises utilisent déjà dans leur vie quotidienne, telles que la réalité virtuelle ou augmentée, améliorant leurs opérations et leur efficacité. Avec la vitesse la plus élevée et le temps de réponse le plus bas du réseau 5G, les utilisateurs pourront vivre des expériences AR et VR immersives, sans aucune interruption et plus percutantes. À son tour, l’utilisation d’équipements 5G, tels que les smartphones, les tablettes ou les lunettes intelligentes, contribuera à dynamiser les espaces commerciaux ou culturels et à offrir des moments différenciés et personnalisés à ceux qui les visitent.

Un exemple de solution innovante et interactive dans ce domaine est la New Reality Experience d’Altice Empresas, qui offre des expériences immersives uniques aux clients ou aux visiteurs d’un certain espace, grâce à des technologies telles que la réalité augmentée, la réalité virtuelle, la 3D et la gamification, avec la 5G. équipements et tous les avantages qu’ils offrent. Avec la nouvelle expérience de réalité, il est possible de contrôler entièrement l’expérience, la rendant plus cohérente, dynamique et immersive. De plus, c’est un moyen plus innovant de communiquer avec les clients ou les visiteurs, de connaître le profil de ceux qui fréquentent un certain espace et d’évaluer leurs performances et leurs interactions via une plateforme d’analyse.

L’applicabilité de cette technologie est variée et avec l’arrivée de la 5G, les clients sont de plus en plus réceptifs à tester ces expériences. Les données Mobile Marketeer (2020) montrent cette réalité, avec 71% des consommateurs déclarant qu’ils feraient plus souvent leurs courses s’ils pouvaient utiliser la réalité augmentée. De même, il y a déjà une augmentation de 13 % des commandes moyennes et de 21 % des revenus par visite, associés aux pages de produits avec des expériences AR et 3D (Retail Customer Experience, 2020).

Plus que jamais, le moment est venu de faire passer les affaires au niveau supérieur. Avec la New Reality Experience by Altice Empresas, rapprochez-vous de vos clients, fidélisez-les, augmentez vos ventes en magasin physique ou en ligne et différenciez votre entreprise de manière innovante.