Les processeurs AMD Ryzen 7000 Zen4 et les GPU Radeon 7000 RDNA3 arrivent en 2022

AMD est sans aucun doute l’un des fabricants les plus importants du segment du matériel. L’entreprise a profité entre autres de la dormance de son concurrent Intel pour réussir à se hisser dans la course acharnée de ce secteur.

Et la marque ne cesse de surprendre et d’innover, et elle a maintenant confirmé que les nouveaux processeurs AMD Ryzen 7000 avec microarchitecture Zen4 et cartes graphiques Radeon RX 7000 basées sur RDNA3 arriveront même cette année 2022.

AMD lancera de nouveaux processeurs et graphiques en 2022

Si vous attendiez des nouvelles sur les prochains produits d’AMD, il y a enfin de nouvelles informations officielles à leur sujet. Selon la PDG Lisa Su, les processeurs et les cartes graphiques de nouvelle génération de la société américaine seront commercialisés plus tard cette année 2022.

L’exécutif avait confirmé cette possibilité lors de son discours d’ouverture du CES 2022. Mais maintenant, en commentant les excellents résultats financiers pour 2021 lors d’une interview avec SeekingAlpha, Lisa Su a renforcé ces intentions de lancement de l’entreprise et a ajouté qu’elle fait des investissements importants pour garantir l’augmentation de la capacité des puces de dernière génération pour le segment grand public.

Ainsi, les nouveaux équipements qui arriveront en 2022 sont alors les CPU de la gamme Ryzen 7000 basés sur la microarchitecture Zen4 et les cartes graphiques Radeon RX 7000 à architecture RDNA3.

Les nouvelles puces promettent une augmentation significative des performances. La nouvelle gamme de processeurs Zen4 sera développée à l’aide d’un processus de fabrication de 5 nm, tandis que la gamme de cartes graphiques à architecture RDNA3 comportera un nœud avancé, sans que la marque n’avance avec beaucoup plus de détails. Cependant, certaines rumeurs indiquent qu’il s’agit du processus 5 nm ou 6 nm de TSMC.

On estime également que les nouveaux GPU offriront jusqu’à 15 360 processeurs de flux et apporteront avec eux trois conceptions Navi 3X, Navi 21, Navi 32 et Navi 33. Les cartes graphiques RDNA3 devraient augmenter leurs performances jusqu’à 60% par rapport à Architecture RDNA2, en plus d’améliorer le traitement du ray tracing.

Quant aux processeurs Zen4, ils promettent une révolution dans la gamme de processeurs AMD. Entre autres informations, le nouveau socket AM5 se démarque et ils sont désormais de type LGA (Land Grid Array). Ils prendront en charge les mémoires DDR5 et PCIe de 5e génération, ce qui en fait de grands rivaux des nouveaux processeurs Intel Alder Lake de 12e génération.

Lisa Su dit que l’entreprise travaille toujours dur pour renforcer sa chaîne d’approvisionnement. Il explique également qu’il négocie avec les fournisseurs et sacrifie certains revenus pour que l’augmentation des coûts de production ne revienne pas entièrement au consommateur final.

A lire aussi :