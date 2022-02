Conseil : C’est le moyen le plus simple de zoomer dans Google Maps sur Android et iOS

Les smartphones sont une partie importante et constante de notre vie quotidienne, avec des outils essentiels comme Google Maps et autres. Cela nous permet de naviguer n’importe où et sans aucune limitation pour les utilisateurs.

Bien sûr, Google Maps a des secrets et des astuces que tout le monde ne connaît pas. Aujourd’hui, nous vous apportons une astuce qui montre quel devrait être le moyen le plus simple de zoomer dans Google Maps sur Android et iOS.

Un moyen simple de zoomer dans Google Maps

En plus d’un excellent service de cartographie, Google Maps permet une navigation presque parfaite pour les utilisateurs. Il a grandi et s’est amélioré, en gardant quelques secrets. Zoomer d’une seule main peut poser problème, mais avec la forme en dessous tout est plus simple.

Ouvrez Google Maps et centrez-vous sur la zone qu’ils souhaitent voir

2 pressions sur l’écran, comme pour un zoom normal

Gardez votre doigt sur l’écran après le deuxième appui

Faites glisser vers le haut ou vers le bas pour effectuer un zoom avant ou arrière

Simple pour explorer la carte actuelle

C’est de cette manière simple et rapide que les utilisateurs peuvent éviter d’avoir à constamment 2 taps pour zoomer. D’un simple double tapotement et glissement du doigt, vous pouvez zoomer ou dézoomer, vous concentrer sur un point ou ouvrir la carte pour la visualiser.

Chaque touche que vous faites sur l’écran compte

La vidéo ci-dessous montre clairement comment vous pouvez utiliser cette fonctionnalité moins connue. D’une main et même d’un seul doigt, l’utilisateur peut se concentrer sur un point de la carte et ainsi avoir accès à des informations plus détaillées pour un lieu donné.

C’est certainement une fonctionnalité qui mérite d’être explorée et testée pour que les utilisateurs comprennent son utilité au quotidien. Bien sûr, plus l’écran du smartphone est grand, plus le zoom que vous pouvez faire sur Google Maps est important. Essayez-le et vous l’utiliserez sûrement tous les jours.