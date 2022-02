Microsoft annonce des changements à Windows Insider pour 2022

Malheureusement, cette semaine, nous n’avons reçu aucune nouvelle version de Windows 11 sur le canal de développement Windows Insider. Au lieu de cela, Microsoft a publié un article annonçant certains changements à venir dans le programme Windows Insider à partir de maintenant. Ceci est votre feuille de route à partir de 2022.

Selon l’entreprise nord-américaine, « les initiés nous verront davantage utiliser le Dev Channel pour incuber de nouvelles idées, travailler sur le très long terme et contrôler le statut de certaines fonctionnalités spécifiques ». A priori cela ne devrait pas nous surprendre puisque c’est l’esprit initial de la Dev Channel, même si ces derniers mois elle s’est éloignée de cette direction. Ainsi, pendant un an, il s’est concentré sur les tests de corrections de bugs et de nouvelles fonctionnalités destinées à arriver très prochainement dans Windows 11.

De plus, dans le post, Microsoft précise qu’il est conscient que certains Insiders « plus expérimentés » trouvent souvent certaines fonctionnalités désactivées par défaut qui ne sont pas annoncées dans les posts. Cela ne changera pas, car Microsoft informera uniquement dans les messages de chaque version les fonctionnalités qu’ils souhaitent afficher et sur lesquelles ils souhaitent recueillir les commentaires des initiés.

Feuille de route du programme Windows Insider pour 2022

Microsoft résume sa façon de voir le programme Windows Insider comme suit :

Le canal de développement (Développeur) se concentrera sur le travail à long terme, en essayant des fonctionnalités qui ne verront peut-être jamais le jour. Comme nous le savons déjà, ces versions ne sont associées à aucune version spécifique de Windows et les fonctionnalités incluses peuvent changer au fil du temps, être supprimées ou remplacées par d’autres concepts.

La chaîne bêta continuera d’être un lieu de test d’expériences beaucoup plus proches de ce qui est finalement destiné à être livré au consommateur final. Les canaux Dev et Beta fonctionneront en parallèle en tant que développement actif. Ainsi, nous pourrions recevoir en version bêta des fonctionnalités qui n’étaient pas passées auparavant par le canal de développement.

Les mises à jour des fonctionnalités et des expériences contenues dans les versions continueront d’être envoyées via le Packs d’expérience.

Le canal de prévisualisation (Aperçu de la version) continuera d’être le meilleur endroit pour découvrir en avant-première ce qui sera bientôt proposé aux consommateurs.

De plus, pour célébrer le début de cette nouvelle étape, Microsoft a publié la nouvelle icône du programme Windows Insider, en suivant les lignes de design modernes de Fluent Design. Que pensez-vous que l’avenir nous apportera ? Êtes-vous enthousiasmé par le futur proche de Windows ?